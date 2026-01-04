Китай обвинил США в нарушении международного права и потребовал освобождения Мадуро

Пекин призвал решить вопрос "путем диалога и переговоров".

Министерство иностранных дел Китая заявило, что действия США в отношении Венесуэлы нарушают международное право, и призвало немедленно освободить диктатора Николаса Мадуро и его жену. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Китай выражает серьезную обеспокоенность относительно принудительного задержания и депортации США президента Мадуро и его жены. Действия США явно нарушают международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, а также цели и принципы Устава ООН", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве призвали Соединенные Штаты "решить этот вопрос путем диалога и переговоров".

"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить президента Мадуро и его жену, прекратить усилия по подрыву венесуэльского режима и решить этот вопрос путем диалога и переговоров", - отметили в МИД.

Николаса Мадуро захватили США

Как сообщал ранее УНИАН, 3 января президент США Дональд Трамп подтвердил "успешный удар" по Венесуэле и заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны вместе со своей женой. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что венесуэльский диктатор "предстанет перед правосудием за свои преступления".

Позже глава Белого дома показал фото пленного Мадуро и рассказал, что диктатор с женой находятся на борту американского авианосца "Иводзима", который направляется в Нью-Йорк. По данным источников CNN, Мадуро и его жену вытащили прямо из их спальни посреди ночи, когда они спали.

Впоследствии стало известно, что Мадуро вывели из самолета в Нью-Йорке в сопровождении конвоя. Вероятно, он был в наручниках, а ноги были скованы цепями.

Отмечалось, что Мадуро будут судить в Нью-Йорке. По словам генпрокурора США Памелы Бонди, ему, в частности, вменяют "заговор с целью наркотерроризма, заговор с целью ввоза кокаина, владение пулеметами и взрывными устройствами, а также заговор с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против Соединенных Штатов".

