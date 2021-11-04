Писатель и драматург Дэймон Гэлгут, которому скоро исполнится 58 лет, попал в шортлист номинантов Букеровской премии уже в третий раз.

Букеровская премия по литературе 2021 года присуждена писателю из ЮАР Дэймону Гэлгуту за роман-сагу "Обещание" о взаимоотношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида и после его отмены.

"Я очень, по-настоящему, смиренно благодарен", - сказал Дэймон Гэлгут, принимая главную премию англоязычной литературы на церемонии в Лондоне.

Писатель и драматург Дэймон Гэлгут, которому скоро исполнится 58 лет, попал в шортлист номинантов Букеровской премии уже в третий раз. Первые два были в 2003 и 2010 годах.

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Престижнейшее звание лауреата Букеровской премии и 50 тыс. фунтов ($68,2 тыс.) впридачу Гэлгут получил за роман "Обещание" (The Promise), действие которого происходит в течение 40 лет, сообщает Би-би-си.

Главная сюжетная линия в нем - обещание старой хозяйки фермы под Преторией подарить служанке дом, в котором она живет. Обещание, которое следующие поколения белой семьи фермеров никак не могут выполнить.

Напомним, Букер-2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо за феминистические романы.

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Автор: Ирина Погорелая