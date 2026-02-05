В Европе разыграли сценарий вторжения РФ в Литву, результаты крайне неутешительные, - WSJ

Россия может быть готова к новой войне на протяжении года.

Вторжение России в страны-участницы НАТО и ЕС стало более вероятным из-за напряженности в отношениях Европы, считают многие европейские лидеры в сфере безопасности и политики. Как пишет The Wall Street Journal, ранее считалось, что Россия не сможет угрожать НАТО до 2029 года. Сейчас растет консенсус в отношении того, что такой кризис может наступить гораздо раньше – до того, как Европа окажется в состоянии дать отпор.

"По нашей оценке, Россия сможет перебросить большие объемы войск в течение года", – заявил в интервью министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. "Мы видим, что они уже наращивают свои стратегические запасы и расширяют свое присутствие и ресурсы вдоль границ НАТО".

При этом WSJ отмечает, что наиболее очевидными целями РФ являются страны, которые когда-то были частью СССР - Литва, Латвия и Эстония. Военные планировщики НАТО также обеспокоены потенциальными планами России в отношении шведских, финских и датских островов в Балтийском море, частей Польши, а также норвежского и финского крайнего севера, а также кампанией ударов по европейской стратегической инфраструктуре на западе вплоть до голландского порта Роттердам.

Военные учения показали уязвимость Европы

В декабре немецкая газета Die Welt совместно с Немецким центром военных игр Университета имени Гельмута Шмидта Вооруженных сил Германии организовали учения, имитирующие российское вторжение в Литву. В учениях приняли участие 16 бывших высокопоставленных немецких и натовских чиновников, законодателей и видных экспертов по безопасности, которые разыграли сценарий, разворачивающийся в октябре 2026 года.

В ходе учений Россия использовала предлог гуманитарного кризиса в российском эксклаве Калининграде для захвата литовского города Мариямполе, одного из самых стратегически важных транспортных узлов Европы. Российские заявления о вторжении как о гуманитарной миссии оказались достаточными для того, чтобы США отказались от применения статьи 5 НАТО, которая призывает к союзнической помощи. Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась, отчасти потому, что Россия использовала беспилотники для установки мин на дорогах, ведущих из своей базы.

"Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что противник думает о нашей воле, и в ходе военных игр мои "российские коллеги" и я знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы", – сказал Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены, сыгравший роль начальника Генерального штаба России.

В результате в ходе учений, без американского руководства, России удалось добиться победы в течение нескольких дней - подорвать доверие к НАТО и установить господство над Прибалтикой, с контингентом всего в 15 000 военнослужащих.

Путин не станет ждать, когда европейцы будут готовы

В то же время в реальной жизни Литва и другие союзники получили бы достаточно предупреждений от разведки, чтобы избежать этого сценария, сказал контр-адмирал Гедрюс Пременецкас, начальник штаба обороны Литвы. Даже без союзников собственные вооруженные силы Литвы – 17 000 в мирное время и 58 000 после немедленной мобилизации – смогли бы справиться с ограниченной угрозой для Мариямполе, сказал он. Самой России также придется учитывать высокие ставки, добавил он: "Для России удержание Калининграда станет дилеммой, и если Россия начнет что-то предпринимать, НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она потеряет Калининград".

При этом некоторые европейские чиновники и аналитики по вопросам безопасности говорят, что даже без соглашения по Украине российские военные могли бы мгновенно освободить до 200 000 закаленных в боях военнослужащих, просто переключившись с наступательных операций на удержание линии фронта. Это больше войск, чем Путин использовал для первоначального полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Если цель состоит в том, чтобы показать, что статья 5 НАТО не работает, чтобы расколоть европейцев, то нужна воля, а не чрезвычайно большие военные возможности. Зачем Путину ждать, пока европейцы будут готовы?", - отмечает Нико Ланге, бывший высокопоставленный немецкий чиновник в сфере обороны.

Как отмечают в WSJ, Россия, скорее всего, не стала бы пытаться вести против НАТО войну на истощение, подобную той, которую она практикует в Украине.

"Затяжная война была бы губительна для России, потому что мы превзошли бы её в производстве и мобилизации. Поэтому, если они и собираются что-то предпринять, то захотят сделать это на ранней стадии, чтобы занять выгодные позиции, которые они смогут легко защитить позже", – сказал норвежскиий подполковник Амунд Осфлатен.

Война РФ в Европе

Как писал The Economist, если Россия в 2027 году нападет на одну из стран НАТО, например Латвию, и США откажутся участвовать в войне, то Европа сможет противостоять России только в короткой войне.

По мнению аналитиков Института изучения войны, хоть Путин пообещал не нападать на ЕС и НАТО, однако ему нельзя верить, поскольку Россия уже неоднократно демонстрировала готовность игнорировать любые международные соглашения в своих интересах.

