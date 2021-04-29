Стрельба началась на спорной территории в районе водораспределительного пункта "Головной" - как в Таджикистане, так и в Киргизии эту землю считают своей.

В четверг, 29 апреля, на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между сотрудниками силовых структур, в результате которой четверо человек были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщил заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.

"Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля. В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики", - сообщил Тулаев.

По его утверждению таджикская сторона открыла огонь, после чего киргизские силовики начали стрелять.

"Есть новые пострадавшие, на месте врачи скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь и отправляют в ближайшие больницы", - добавил Тулаев.

В сети появились видеозаписи с места событий, где слышен шквальный огонь.

В свою очередь пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что это военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам.

По его данным, инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара в районе города Исфара.

По данным СМИ, к месту конфликта уже стягивается тяжелая военная техника.

Telegram-канал Mash также опубликовал видео, на котором зафиксировано, как машины скорой доставляют раненых в больницу Исфары, приграничного города в Таджикистане.

Местные говорят, что сейчас в больницу поступили 8 человек с огнестрелом.

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Из-за чего, предварительно, возник конфликт

Таджикистан обвинил Киргизию в том, что она нарушила ранее достигнутые договоренности и пытается захватить пункт "Головной". Они ссылаются на карты 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект принадлежит Таджикистану и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Таджикистан и Киргизия входят в ОДКБ

Обе страны входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, деятельность которой направлена «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Кроме Киргизии и Таджикистана в ОДКБ также входит Россия, Беларусь, Армения и Казахстан.

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Автор: Денис Прядко