Венгрия в ЕС продолжает играть свою игру: недавно Будапешт заблокировал совместное заявление стран Европейского союза о выборах в Венесуэле. Это в очередной раз подчеркнуло недостаток во внешней политике ЕС, ведь такие решения должны единодушно согласовать все 27 стран-членов. Поэтому, например, Германия, уже выступает за изменения механизмов принятия важных решений в блоке – только квалифицированным большинством.

Но, несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан делает громкие заявления (в частности, назвал политику ЕС и Запада в целом ошибочной), он не спешит покинуть "европейскую семью".

Ведь, во-первых, Венгрия – демократическая страна. И абсолютное большинство ее граждан не видит необходимости выходить из Европейского Союза, выступает против этого.

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Во-вторых, о таких намерениях ни разу не говорил и сам Орбан. То, что он пытается воспользоваться слабостями, заложенными в механизмы принятия решений в ЕС, ради личных (и иногда – национальных) интересов, в принципе, обычное дело: не он первый, не он последний. Например, так же действует премьер Словакии Роберт Фицо.

Для таких политиков такая позиция – выгодна. Поэтому, в обозримой перспективе, они не пойдут ни на выход из ЕС, ни на изменения в правилах принятия решений в ЕС. Ведь тогда они потеряют рычаги влияния. А именно этим они так интересны тому самому Кремлю: Россия нашла слабое место в ЕС и может блокировать сотрудничество Украины с НАТО, поставки оружия и т. п. А своим "друзьям" готова за это хорошо платить, еще и дает дополнительные "пряники" в виде дешевой нефти и газа. И в ЕС находятся политики, готовые этим воспользоваться.

Существуют ли в ЕС какие-то рычаги влияния на таких политиков? Относительно Орбана мы, например, видели, как он вышел попить кофе, когда происходило голосование за начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Как известно, именно канцлер Германии Олаф Шольц предложил ему воспользоваться этой лазейкой, чтобы, так сказать, сохранить свое лицо.

То есть, при желании, определенные механизмы, как обходить таких "строптивых" членов Евросоюза, существуют. Однако главный механизм влияния – это экономическое давление.

Например, когда зимой Венгрия блокировала предоставление Украине военной и финансовой помощи на четыре года на 50 миллиардов евро, Орбану намекнули на то, что ЕС прекратит финансировать саму Венгрию.

Дело в том, что Венгрия не является донором бюджета ЕС. Она получает многомиллиардные субсидии. Поэтому именно через экономические факторы – обещания перекрыть финансовые потоки, дотации в экономику, ограничить субсидии – можно давить на таких политиков, как Виктор Орбан. Как видим, именно таким образом в ЕС и действуют. Так это работает.

Что касается других инструментов... Когда принимались механизмы о консенсусе всех стран-членов ЕС относительно того или иного решения, в Европейском союзе было гораздо меньше стран. После нескольких раундов расширения стран стало намного больше, начали возникать разногласия. Из-за этого, конечно, уже давно ведутся разговоры о необходимости изменить механизм принятия решений через квалифицированное большинство, или с помощью двух третей голосов. И каждое возникающее противоречие заставляет задуматься, прежде всего, локомотивы Европы – Францию и Германию – о том, как изменить ситуацию, когда небольшие страны в ЕС могут блокировать решения, выгодные всем. Но, учитывая особенности европейской бюрократии, не стоит думать, что такие изменения будут скоро. Это – длительный путь.

Поэтому по состоянию на сейчас я не вижу других вариантов влиять на "строптивых", как экономическое и дипломатическое давление.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета