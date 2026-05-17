Санду отреагировала на указ Путина выдавать паспорта РФ жителям Приднестровья

Путин стремится мобилизировать больше солдат для войны против Украины, считает Санду.

Упростив получение гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья, российский диктатор Владимир Путин намерен мобилизировать больше солдат для войны против Украины.

Так президент Молдовы Майя Санду прокомментировала соответствующий путинский указ, передает Politico, отмечая, что таким образом Молдова сталкивается с дестабилизирующими мерами со стороны Москвы.

"Вероятно, им нужно больше людей для войны в Украине", - сказала Санду.

Также она предположила, что это одна из тактик России, направленных на угрозу Молдове в связи с ее попытками реинтеграции Приднестровья.

"С начала войны в Украине большинство жителей региона приняли молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Молдовы, а не России", - заявил Санду.

На вопрос о том, может ли Путин заблокировать членство Молдовы в ЕС из-за Приднестровья, Санду ответила: "Только Евросоюз может решить, может ли Молдова стать его частью или нет. Россия к этому не имеет никакого отношения".

Указ Путина о раздаче паспортов жителям Приднестровья

Два дня назад Путин подписал указ, позволяющий жителям непризнанного Приднестровья получить российское гражданство, не проживая в России и не говоря по-русски.

В апреле МИД Молдовы резко отреагировал на заявления посла России о "защите" Приднестровья. Там отметили, что заявления россиян являются попыткой дестабилизировать ситуацию внутри страны.

