Под конец недели дождей в Украине станет больше

На западе страны станет сухо.

Под конец недели, 17 мая, дождей в Украине станет больше, а температура во многих областях снизится на градус-два. Осадки с грозами ожидаются сегодня на Левобережье, а также в большинстве центральных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет сухо, переменная облачность. Днем тут ожидается +20°...+22°, на Закарпатье температура снизится до +18°...+20°.

На севере Украины сегодня пройдут дожди и местами грозы. Только в Житомирской области погода будет преимущественно сухо. Температура днем в пределах +20°...+23°.

Видео дня

На востоке Украины воскресенье будет дождливым, также местами вероятны грозы. Столбики термометров покажут от +19° до +23°.

В центральной части Украины сегодня также будет дождить, местами могут погреметь грозы. Только в Винницкой области вероятность осадков будет меньше. Температура днем +20°...+22°.

Жителей юга Украины воскресенье порадует сухой погодой с переменной облачностью и теплом +20°...+22°. Только на побережье будет свежее, +18°...+20°.

17 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

17 мая - апостола Андроника и святой Юнии, христианских проповедников. По приметам, если в этот день идет дождь и прохладно, то и все лето будет таким.

Вас также могут заинтересовать новости: