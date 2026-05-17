Новая Бавария получила название благодаря немецким эмигрантам и прославилась на всю страну своим пивом.

Среди исторических районов Харькова, своим названием выделяется не только Москалевка, но и Новая Бавария – кажется, будто ее основали немецкие колонизаторы, и в общем-то, это недалеко от правды. В этой местности до сих пор можно увидеть старые железные дороги и предприятия, работавшие еще до революции, а также насладиться на удивление живописными видами города.

Рассмотрим, чем интересна Новая Бавария, Харьков каких годов она представляет и откуда пошло ее своеобразное название.

Район Бавария – Харьков глазами немецких эмигрантов

Немецкие переселенцы появились на территории современной Украины во второй половине XVIII века по приглашению Екатерины II (этнической немки). Их расселяли в землях южнее "Белгородской черты", которые долгое время пустовали из-за набегов кочевых племен.

На Слобожанщине эмигранты активно участвовали в развитии промышленности, железных дорог и торговли. Например, среди распространенных немецких фамилий в Харькове встречались Шмидт, Мюллер, Бауэр и другие.

Там, где находится Бавария в Харькове, раньше была небольшая слобода, а имя район получил от пивоваренного завода "Новая Бавария", основанного в 1872 году немецким предпринимателем Францем Гершгеймером. Считается, что место для завода было выбрано из-за чистых местных источников воды.

Уже к началу XX века предприятие стало одним из крупнейших пивоваренных производств Харьковской губернии и перешло во владение семьи Рубинштейн – едва ли не самым известным меценатам страны.

Со временем вокруг завода сформировался крупный промышленный район. Здесь появились железнодорожные мастерские для ремонта поездов, канатные и механические заводы, а также разнообразные предприятия Южной железной дороги. Станция Новая Бавария при этом стала важным узлом грузовых перевозок для всего города.

Где находится Бавария в Харькове – что посмотреть в этом районе

Если начинать прогулку со станции Новая Бавария, то прямо рядом с ней стоит головной вагон паровоза ФД20, которому уже почти 100 лет. Во время Второй мировой войны этот локомотив возил военные и важные стратегические грузы, а в 2006 году его даже поместили на почтовую марку Укрпочты.

Дальше по улице Станционной находится птичий рынок. До начала 1950-х он располагался на Центральном Благовещенском рынке, затем был перенесен на Кузинский рынок, а в конце 1970-х, из-за постоянного скопления людей по воскресеньям, "птичню" окончательно переместили в Новую Баварию.

Двигаясь по Новобаварскому проспекту, можно выйти к Свято-Вознесенскому храму – деревянному зданию начала прошлого века, а затем и к стадиону, который в свое время был домашней ареной для таких клубов, как харьковский "Арсенал", "Гелиос" и "Металлист".

Кстати, если говорить о том, как раньше назывался Ново-Баварский район Харькова, важно уточнить, что историческая местность "Новая Бавария" и Ново-Баварский район – это разные понятия. Район лишь относительно недавно получил свое название в честь этой местности, а в советские времена носил название Октябрьский.

