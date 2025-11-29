В состав делегации входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица

Украинская делегация, в состав которой входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, отправилась в США для обсуждения мирного плана, продвигаемого президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что представители Украины встретятся со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде.

При этом Bloomberg уточняет, что именно Уиткофф должен возглавить американскую делегацию на переговорах в России на следующей неделе.

"Согласно записи, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, телефонный разговор Уиткоффа с высокопоставленным кремлевским чиновником, состоявшийся в прошлом месяце, показал, что спецпредставитель Трампа предложил им совместно работать над планом по Украине", - отмечает издание.

Переговоры по мирному плану

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и представители украинской разведки на следующей неделе представят Украину на переговорах со США по мирному плану.

Ранее делегацию Украины возглавлял Андрей Ермак, однако 28 ноября он подал в отставку с должности руководителя Офиса президента.

