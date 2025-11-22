Правозащитник Кеннет Рот считает, что вторжение России направлено против украинской демократии.

Всего на мгновение показалось, что президент США Дональд Трамп прозрел в вопросе Украины, но теперь со своим 28-пунктным "мирным планом" он снова начал оказывать сильное давление на Киев. Его инициатива не только вознаградит российского диктатора Владимира Путина за вторжение в Украину, но и оставит украинскую демократию в опасности.

Как пишет американский правозащитник и бывший исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот в своем материале для The Guardian, громкие заявления администрации Трампа о том, что "суверенитет Украины будет подтвержден", звучат пусто, когда большая часть плана ставит этот суверенитет под угрозу. Он считает, что "мирный план" США является мечтой Кремля, а также станет кошмаром для Украины.

"Мирный план" США неприемлем для Украины

Рот отметил, что Трамп продолжает воспринимать войну в Украине как простой территориальный спор, считая, что передача Путину части украинской территории заставит его отказаться от дальнейшей агрессии. Тем не менее, вторжение России направлено против украинской демократии.

Правозащитник добавил, что создание демилитаризованной буферной зоны, формально признанной территорией РФ, заставит Украину отказаться от всего Донбасса. Помимо того, что Россия получит в награду территорию, которую ее войска не смогли захватить за более чем десятилетие боевых действий, эта капитуляция приведет к опасному ослаблению украинской обороны.

Рот напомнил, что в Донецкой области сейчас находятся укрепленные оборонительные позиции Украины. Он предупредил, что если Трамп заставит Украину отказаться от них, то это откроет Москве свободный путь к Киеву, если Путин впоследствии решит возобновить войну.

Кроме того, одним из пунктов "мирного плана" США является требование сократить численность ВСУ до 600 000 человек. Рот подчеркнул, что это еще одно возмутительное условие для Украины.

Также правозащитник напомнил, что "мирный план" предусматривает проведение выборов в Украине в течение 100 дней после заключения мирного соглашения с РФ. Тем не менее, Трамп не склоняет Москву к аналогичному шагу, несмотря на то, что Путин находится уже в своем пятом президентском сроке.

Никаких реальных гарантий безопасности

Рот отметил, что в "мирном плане" США содержится пункт, который обязывает Россию пообещать, что она не будет вторгаться в соседние страны и закрепит в своей конституции политику ненападения на Европу и Украину. Тем не менее, Путин уже неоднократно нарушал подобные соглашения в прошлом, включая Будапештский меморандум 1994 года, в котором РФ обещала уважать границы Украины в обмен на отказ Киева от советского ядерного оружия.

Правозащитник уверен, что именно поэтому Украина настаивает на западных гарантиях безопасности. Он напомнил, что в "мирном плане" США содержится пункт о "решительном скоординированном военном ответе" в случае возобновления вторжения России. Тем не менее, конкретные гарантии безопасности для Украины не указаны.

Также Рот добавил, что ранее СМИ писали о том, что Украина может получить гарантии безопасности в стиле 5 Статьи НАТО, согласно которым, нападение России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества".

Что поможет защитить Украину

Рот считает, что самой надежной защитой Украины от возобновления вторжения России является готовность лидеров НАТО, включая Трампа, ответить военными действиями на агрессию Путина. Он напомнил, что европейские лидеры также давно настаивают на поддержке США любых миротворческих миссий в Украине.

США угрожают еще худшим соглашением, если Киев откажется от 28 пунктов

Ранее The Guardian со ссылкой на информированных собеседников сообщало, что Вашингтон пригрозил Киеву ухудшением условий мирного соглашения с Россией, если Украина не согласится на текущее предложение из 28 пунктов. Европу беспокоит, что этот "мирный план" США и РФ разрабатывали за спиной Украины.

Временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис рассказала европейским дипломатам, что, хотя условия соглашения являются суровыми для Украины, у Киева нет другого выбора, кроме как согласиться с ними, иначе придется столкнуться с худшими условиями в будущем.

