Как пишет издание, о готовности в этом отношении заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений своей страны присоединиться к НАТО во время пятичасовых переговоров с американскими посланниками в Берлине 14 декабря, чтобы закончить войну с Россией. Как пишет Reuters, переговоры продолжатся в понедельник, 15 декабря.

По словам посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, "был достигнут значительный прогресс", когда он и зять Трампа Джаред Кушнер встретились с Зеленским, однако остальные подробности не разглашались.

Как отметил советник Зеленского Дмитрий Литвин, украинский лидер прокомментирует переговоры в понедельник, когда они завершатся. По его словам, чиновники сейчас рассматривают проекты документов.

"Они продолжались более пяти часов и завершились сегодня договоренностью о возобновлении завтра утром", - отметил Литвин журналистам в чате WhatsApp.

Как пишет Reuters, до переговоров Зеленский предложил отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на западные гарантии безопасности. Такой шаг является значительным сдвигом для Украины, а также соответствует одной из военных целей РФ, однако Киев продолжает отказываться от передачи территории Москве, добавляют журналисты.

"Представители провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", - написал Уиткофф в заметке на X.

По информации источника Reuters, переговоры проводил канцлер Германии Фридрих Мерц, который выступил с короткой речью перед тем, как покинуть обе стороны для переговоров. Другие лидеры Европы тоже должны прибыть в Германию для переговоров 15 декабря.

"С самого начала желанием Украины было вступить в НАТО, это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление. Таким образом, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии для нас от США, подобные статье 5, и гарантии безопасности от европейских коллег, а также других стран - Канады, Японии - являются возможностью предотвратить очередное российское вторжение.И это уже компромисс с нашей стороны", - подчеркнул Зеленский в ответ на вопрос журналистов в чате WhatsApp, добавив, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это "хороший знак", что Трамп отправил своих посланников, отвечая на вопрос в интервью телеканалу ZDF о пригодности Виткоффа и Кушнера, двух бизнесменов, как переговорщиков.

"Это, конечно, далеко не идеальная ситуация для таких переговоров. Это очевидно. Но, как говорится, танцевать можно только с теми, кто есть на танцплощадке", - добавил Писториус.

Комментируя предложение Украины об отказе от своих планов о вступлении в НАТО в обмен на гарантии безопасности, министр подчеркнул, что Украина имеет горький опыт возложения на гарантии безопасности. В 1994 году Киев согласился отказаться от своего ядерного арсенала в обмен на территориальные гарантии от США, России и Великобритании.

"Поэтому остается увидеть, насколько это заявление Зеленского, которое он сейчас сделал, будет на самом деле правдивым, и какие предварительные условия должны быть выполнены. Это касается территориальных вопросов, обязательств России и других стран", - отметил он, добавив, что одни только гарантии безопасности, особенно без значительного участия США, "не будут иметь большой ценности".

Отмечается, что Великобритания, Франция и Германия работают над улучшением предложений США, которые есть в проекте, обнародованном в прошлом месяце и призвали Киев уступить большую территорию, отказаться от своих амбиций по НАТО и согласиться на ограничение своих вооруженных сил.

Европейские союзники назвали это "критическим моментом", который может определить будущее Украины, и хотели увеличить финансы государства, используя замороженные активы российского центрального банка для финансирования военного и гражданского бюджета Киева.

Ранее The Wall Street Journal писал, что переговоры между Украиной и западными партнерами превратились в борьбу, даже без участия России. По словам журналистов, администрация США усилила давление на Киев, чтобы тот отказался от сопротивления и согласился на мирное соглашение с Россией до конца года.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал о несправедливых требованиях США и России. По его словам, "Россия хочет не тратить силы и оккупировать наш восток нашего государства дипломатически-политическим путем".

"Я считаю, что на сегодня справедливым возможным вариантом должно быть "стоим там, где стоим", и это правда, потому что это и есть ceasefire (прекращение огня - УНИАН). Стороны стоят, а потом уже дипломатически пробуют решить все общие вопросы. Я знаю, что Россия относится к этому не положительно, а хотелось, чтобы американцы поддерживали нас в этом вопросе. Но, на наше "стоим, где стоим", россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса, или они его все равно оккупируют", - сказал глава государства.

