Президент США Дональд Трамп уверен, что может убедить Россию согласиться на предоставление Киеву гарантий, аналогичных Статье 5 НАТО.

Около 90% вопросов между Украиной и Россией удалось решить в ходе последних переговоров. Об этом изданию Sky News рассказал высокопоставленный американский чиновник, который участвовал в обсуждениях

Собеседник издания отметил, что основной темой переговоров были гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает, что он может убедить Россию согласиться на предоставление Киеву гарантий, аналогичных Статье 5 НАТО.

По словам американского чиновника, после последних переговоров произошли сдвиги в урегулировании вопросов между Украиной и РФ, а также были проведены более глубокие дискуссии по поводу территорий.

Кроме того, чиновник поделился с журналистами, что Россия, вероятнее всего, не против вступления Украины в Европейский Союз. Также он выразил уверенность, что Москва примет гарантии, предусмотренные в соглашении.

У Трампа видят значительный прогресс в переговорах о мире

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах между Киевом и Вашингтоном в Берлине при участии президента Украины Владимира Зеленского удалось достичь "значительного прогресса". Он сообщил, что встреча украинской и американской делегаций продолжалась более пяти часов.

Уиткофф поделился, что были проведены глубокие дискуссии по 20-пунктному мирному плану, экономическим программам и другим вопросам. Он подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс в урегулировании войны.

