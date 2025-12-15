Украинская делегация донесла до американской команды свою позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в текущих редакциях документов уже нет деструктивных элементов. В частности, президент отметил, что вопрос уступок больше не актуален. Впрочем, Украина и Россия имеют разное видение по вопросу украинских территорий - наиболее болезненного вопроса переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

Глава государства сказал, что был достигнут "прогресс во многих вопросах". Его удалось достичь во время встреч с американской делегацией при участии Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, и Стива Уиткоффа, специального представителя американского президента.

"Я скажу честно, я не знаю, как сторона агрессии [Россия - УНИАН] будет воспринимать результаты наших разговоров. Важно, что мы были услышаны. Я глубоко разбираюсь в деталях этой войны, и очень важно, что коллеги из Соединенных Штатов Америки услышали все эти детали", - отметил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины выразил мнение, что если бы эти встречи происходили раньше, то "прогресс был бы еще глубже". Зеленский благодарен американской делегации за то, что удалось очень хорошо поработать:

"Некоторые вещи, которые, на мой взгляд, являются деструктивными и точно нам не помогут. Важно, что сегодня, в новых редакциях документов, я их не вижу. И для меня это важно, потому что, единство - это важно. И вопрос уступок - это вопрос точно не актуальный".

При этом, как считает президент, вопрос территорий является болезненным.

"Потому что Россия хочет то, чего она хочет... Мы четко понимаем, что они хотят. Можем верить в это или нет, но мы знаем на 100%, чего они хотят. Важно, что американские партнеры меня четко поняли. Для меня позиция Украины, четкая, без лишних запятых и трех точек, была самой важной", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина и Россия имеют разные позиции по территориям.

"Это также надо понимать и абсолютно открыто об этом говорить. Я рад, что мы друг друга услышали", - сказал президент.

По мнению главы государства, американская сторона как медиатор будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус.

Переговоры в Берлине

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Берлине начались встречи между украинской и американской делегациями по согласованию проекта мирного плана, который в итоге США должны передать на рассмотрение России. 14 декабря встреча длилась более 5 часов.

По данным Bloomberg, Зеленский предложил заключить ряд соглашений с различными странами, которые будут по силе похожими на 5 статью Вашингтонского договора о создании НАТО. Это предложение предполагает, что президент США Дональд Трамп и европейские лидеры возьмут ответственность подкрепить практически свою декларируемую поддержку независимости Украины твердыми обязательствами по применению военной силы в случае любого будущего нападения России.

