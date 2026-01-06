Мирные переговоры по Украине 'зависли' из-за ситуации в Венесуэле, - The Independent

Прогресс переговоров по Украине в Париже остается неопределенным из-за изменения фокуса внимания США на Венесуэлу. Об этом пишет The Independent.
Журналисты отмечают, что встреча союзников Украины в Париже имеет целью помочь определить безопасность страны после потенциального перемирия с Россией. Впрочем, перспективы этой встречи остаются неопределенными из-за того, что администрация США изменила фокус внимания на Венесуэлу.
До начала операции США, президент Франции Эммануэль Макрон выражал оптимизм относительно встречи "Коалиции желающих". В течение нескольких последних месяцев они изучали, как предотвратить любую будущую агрессию России, если она согласится прекратить боевые действия против Украины.
На этой встрече будет собрано 35 участников, из которых 27 - это главы государств и правительств. От США должны присутствовать посланцы президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Целью участников является достижение конкретных результатов по пяти ключевым приоритетам после окончания боевых действий: способы контроля за соблюдением перемирия; поддержка вооруженных сил Украины; развертывание многонациональных сил на суше, на море и в воздухе; обязательства на случай новой российской агрессии; долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной.
Однако реалистично ли выполнить эти планы во вторник, пока непонятно, поскольку Трамп занимается последствиями своего решения о смене руководства в Венесуэле, пишет издание.
Переговоры в Париже: что известно
Ранее Bloomberg сообщил, что во время встречи в Париже стороны будут обсуждать возможное присутствие войск США в Украине. Сообщается, что США также готовы помочь в наблюдении за прекращением огня, в частности путем предоставления разведывательной информации.
Между тем Reuters отмечает, что на встрече в Париже главной целью будет максимальное согласование своего вклада в будущие гарантии безопасности, чтобы успокоить Киев в случае прекращения войны с РФ. Отмечается, что Украина хочет от союзников четкой фиксации гарантий на бумаге.