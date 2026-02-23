Бойцы 3 батальона Украинской добровольческой армии получили от 'Украинской команды' партию зарядных станций

В "Украинской команде" отметили, что бойцы батальона - добровольцы, которые с первого дня полномасштабного вторжения по зову сердца пошли защищать нашу землю.

Волонтеры "Украинской команды" передали крупную партию зарядных станций добровольцам из 3 батальона УДА "Волынь". Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Энергонезависимость на фронте - это залог успешных операций и безопасность наших воинов. "Украинская команда" передала партию мощных зарядных станций 3 отдельному батальону "Волынь" Украинской добровольческой армии", - говорится в сообщении.

В "Украинской команде" отметили, что бойцы батальона - добровольцы, которые с первого дня полномасштабного вторжения по зову сердца пошли защищать нашу землю. И сейчас бьют врага на самых горячих направлениях на Востоке Украины.

Видео дня

"Уверен: наша поддержка поможет бойцам чувствовать себя уверенно, успешно выполнять самые сложные задачи и сохранит жизни", - сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" уже передала на передовую сотни зарядных станций, около 4000 беспилотников, более 100 автомобилей и много военного снаряжения. В общей сложности военные и гражданские получили от "Украинской команды" более 1845 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: