В этом году Великий пост начался рекордно рано как у православных, так и у католиков.

Великий пост считается главным временем духовного очищения и покояния у православных. Перед тем как начнется Пасха 2026 года, верующие ограничивают себя в еде и развлечениях, больше молятся и избегают излишеств на протяжении полутора месяцев.

Разберемся, с чем связано это время и что можно есть в Великий пост христианам.

Что такое Великий пост – корни традиции

Великий пост берет свое начало еще в раннем христианстве. Тогда верующие отказывались от еды и развлечений, чтобы подготовиться к Пасхе и очистить душу.

В Библии описано, как Иисус Христос провел 40 дней в пустыне (Мф. 4:1–11, Лк. 4:1–13), молился, постился и противостоял искушениям, показывая пример духовной силы и веры. Эти 40 дней стали временем покаяния, духовного роста и близости к Богу.

Поэтому когда начинается Великий пост, важно не только ограничивать себя в еде, но и больше молиться, читать духовную литературу, посещать церковь, проявлять милосердие и заботу о других.

Когда Великий пост в 2026 году – сколько продлится

Великий пост 2026 года у православных продлится с 23 февраля по 11 апреля. Эти даты связаны с тем, что Пасха 2026 года приходится на 12 апреля, а пост традиционно завершается накануне.

Так можно посчитать, сколько длится Великий пост – выходит 48 дней. Почему 48, если Иисус постился 40 дней?

Сначала идут 5 полных недель и 5 дней шестой недели (до пятницы) – это 40 дней Святой Четыредесятницы. Далее идут Лазарева суббота и Вербное воскресенье, а затем Страстная неделя с понедельника до субботы, посвященная воспоминанию последних дней земной жизни Христа.

Таким образом, общее число дней – 48, включая 40 дней молитвы и поста, а также 8 дней подготовки к Пасхе.

Что можно есть в Великий пост – запреты и ограничения

Во время Великого поста действуют ограничения в питании. Основное правило – воздерживаться от пищи животного происхождения и соблюдать умеренность.

Вот ключевые моменты меню на Великий пост:

Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, алкоголь и сладости, содержащие продукты животного происхождения (например, желатин).

В будние дни верующие часто едят после определенного времени или соблюдают "сухоядение" – хлеб, овощи, фрукты и воду.

Разрешается есть овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, орехи и семена.

По субботам, воскресеньям и в некоторые дни памяти святых разрешается растительное или оливковое масло и вино.

Ограничения могут быть смягчены для беременных, детей, пожилых, больных и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом в силу их положения.

В христианстве нарушение правил поста не считается грехом, и соблюдать их следует в меру, чтобы они не приносили вред.

Когда можно рыбу в Великий пост 2026

В основном рыбу с костями во время Великого поста не едят, но есть два исключения:

На Благовещение (25 марта) разрешается рыба.

В Вербное воскресенье тоже можно есть рыбу.

В остальное время рыбу обычно избегают, хотя некоторые считают допустимыми морепродукты без костей, например креветки.

