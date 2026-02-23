Буданов рассказал, есть ли вероятность встречи Зеленского с Путиным

Он подтвердил, что украинская переговорная команда поднимала этот вопрос.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, есть ли вероятность встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на полях Justice Conference сегодня в Киеве.

По его словам, украинская переговорная команда поднимала этот вопрос, однако российская сторона пока окончательного ответа не давала.

Видео дня

"Пока окончательного ответа нет", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат оценил вероятность встречи

Как сообщал УНИАН, по мнению дипломата Павла Климкина, разговоры о возможной встрече президентов Украины, России и США в ближайшее время можно воспринимать с определенной долей скепсиса. По его мнению, форсировать встречу могут американцы, которым это нужно для повышения рейтинга Дональда Трампа.

Мирные переговоры

Напомним, что Буданов заявил, что переговоры по достижению мира идут непросто, но Украина движется вперед. По его словам, приближается момент, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

Он подчеркнул, что такие войны не заканчиваются сами по себе. Они либо завершаются справедливым решением, либо непременно возвращаются - в еще более масштабной и опасной форме.

Поэтому, по словам Буданова, внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения кровавой российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: