Россияне думали, что туда ничего не долетит: эксперт об ударе по производству 'Искандеров'

В пораженном цехе происходило травление плат для радиосхем.

Во время атаки Сил обороны по Воткинскому заводу ракеты "Фламинго" прошли не только системы ПВО С-300 и С-400, но и не были сбиты сотнями российских истребителей. Об этом рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, в эфире Radio NV.

"То есть мы способны даже на огромном расстоянии найти пути, чтобы в глубину российской территории эти ракеты залетали. А если они так спокойно пролетели все зоны противовоздушной обороны, ведь дальше там в районе Урала уже практически нет ПВО, потому что россияне считают, что туда ничего не долетит. Это означает, что мы в целом способны наносить удары по России на большую глубину", - сказал Романенко.

В то же время он отметил важность поражения цели на этом предприятии. Эксперт пояснил, что на гальваническом цехе происходит травление печатных плат для радиосхем, которые используются в большинстве ракет.

"Ну, сами представьте, ни один тип ракеты не обойдется без этого изделия. Кроме того, в гальваническом цехе делают покрытие для деталей, которые требуют длительного хранения или воздействия особых условий. Например, в агрессивной среде, парах ракетного топлива. Это конечный производитель российских баллистических ракет. И если поражен такой цех, то через некоторое время должны остановиться все линии. Он так построен, что каждый тип ракеты - это линия от цеха к цеху. Поэтому сейчас все линии должны на некоторое время остановиться. Ну, как только закончатся запасы деталей, изготовленных в гальваническом цехе", - добавил Романенко.

Удар по Воткинскому заводу: что известно

Ранее успешное поражение Воткинского завода подтвердили в Генштабе ВСУ. Там отметили, что после атаки на территории объекта зафиксирован пожар. Предприятие производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

По данным российских пабликов, в результате атаки ракет "Фламинго" по заводу в РФ были повреждены два цеха - №22 и №36. Расстояние от Воткинска до границы с Украиной - около 1400 километров.

