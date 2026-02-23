То, как мир реагирует на войну в Украине, будет определять правила на десятилетия вперед, - Буданов

По его словам, Украина свою позицию сформировала четко: ответственность - неизбежна, справедливость - системная и безопасность - в конечном итоге надежная.

Мир сейчас находится в нестабильности, и то, как он реагирует на войну в Украине, будет определять правила на десятилетия вперед. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Justice Conference сегодня в Киеве.

По его словам, справедливость - это инструмент сдерживания, который системно уменьшает вероятность повторения войны. Справедливость делает агрессию слишком дорогой и рискованной.

Глава ОП подчеркнул, что мир сейчас находится в стадии нестабильности.

Видео дня

"И то, как он реагирует на войну в Украине, будет определять правила на десятилетия вперед. Правила для всего мира", - сказал он.

Буданов утверждает, что Украина свою позицию сформировала четко: ответственность - неизбежна, справедливость - системная и безопасность - в конечном итоге надежная.

"Хочу напомнить нам всем, залогом справедливости, установления мира, восстановления доверия и нашего будущего является наша украинская армия. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин Украины. Сильная украинская армия - это залог стабильности, правды, справедливого мира в Украине и, в конечном итоге, в мире".

Война в Украине - заявления Буданова

Как сообщал УНИАН, Буданов заявил, что переговоры по достижению мира идут непросто, но мы движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

По словам Буданова, внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения кровавой российской агрессии.

Буданов подчеркнул, что благодаря дипломатическим усилиям и поддержке наших партнеров, прежде всего Соединенных Штатов Америки, мы шаг за шагом приближаемся к результату.

Вас также могут заинтересовать новости: