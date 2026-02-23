Одна из стран Евросоюза передаст Украине демонтированную ТЭС, – СМИ

Европа пообещала Украине мощную энергетическую помощь.

Латвия демонтировала теплоэлектростанцию, чтобы передать ее Украине, пишет "Укринформ".

"Мы только что предоставили очередной пакет энергетической поддержки и готовим еще один, включая буквально перемещение демонтированной в Латвии теплоэлектростанции, которая нам больше не нужна", – заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она также напомнила о военной поддержке Украины со стороны Латвии.

"Мы только что объявили об очередном обязательстве в рамках PURL (инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями, – УНИАН) именно в отношении американского оружия, которое является наиболее эффективным против российских ракет", – сообщила Браже.

Кроме этого, она призвала предоставить Украине средства дальнего действия, чтобы обеспечить поражение законных военных целей на территории России.

Представительница Латвии в очередной раз заявила о полной поддержке Украины и подчеркнула важность привлечения Европы к переговорным процессам для защиты общих принципов и ценностей.

По словам Браже, Латвия стремится донести как до Киева, так и до Вашингтона, что союзники "сильнее вместе, когда выступают единым фронтом за переговорным столом".

На вопрос, возможно ли принятие нового пакета санкций к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, Браже ответила утвердительно.

Министр иностранных дел добавила, что РФ не может достичь военной цели на поле боя, поэтому давление на государство-агрессора должно усиливаться, и Москве нельзя позволять реализовывать свои цели за переговорным столом.

Энергетическая помощь Украине – последние новости

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит выведенное из эксплуатации оборудование из шести европейских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС), а также более 600 миллионов евро помощи для поддержки энергетического сектора.

По его словам, Украина договорилась с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о передаче выведенного из эксплуатации оборудования европейских ТЭЦ и ТЭС для использования на украинских станциях.

Напомним, в январе стало известно, что Украине уже оказали энергетическую помощь более 15 стран. Так, Италия в прошлом месяце начала поставки Украине промышленных бойлеров для тепловых сетей. А бельгийское федеральное агентство развития Enabel передало 22 мобильные котельные и три генератора мощностью 200 и 40 кВт для Киева, Одессы и Фастова.

