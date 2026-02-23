София Давыденко

Самый страшный дефицит на фронте сейчас - это не дроны и даже не снаряды, говорит защитник.

Украинскую армию преследуют проблемы, накопившиеся за годы, и они начинают ломать бойцов на передовой быстрее, чем враг, рассказал DW журналист Константин Гончаров, который до 2022 года работал в издании, а затем ушел защищать Украину.

Какие проблемы преследуют украинскую армию

По словам военного, одна из главных проблем - физическое и психологическое истощение бойцов. Постоянные обстрелы и использование КАБов истощают не только физические силы, но и моральный дух военных, которые вынуждены неделями находиться под огнем без должного отдыха.

Подразделения длительное время не выводят на ротацию, а подкрепление часто либо не прибывает, либо не имеет достаточной подготовки, сообщил бывший журналист. Он привел собственный стратегический пример: после ранения зимой 2023 года из его взвода в 30 человек на позициях остались только пятеро – остальные были ранены или погибли.

Ротацию осложняет постоянная угроза с воздуха. Путь к позициям и обратно военные называют "зоной смерти" – из-за непрерывного наблюдения и атак беспилотников, рассказывает военнослужащий.

Автор отмечает, что если пехотинец проводит на передовой в среднем около 60 дней без полноценной замены, то его эффективность резко снижается из-за боевого стресса.

Сложность Украины с пополнением войск

Самый страшный дефицит на фронте сейчас – это не дроны и даже не снаряды, а люди. Гончаров прямо говорит о сложности мобилизации, новое пополнение часто приходит без должной мотивации или физической подготовки, что в условиях интенсивных боев становится критическим фактором.

"Из-за нехватки пехоты руководство прибегает к переводу водителей, поваров, минометчиков, зенитчиков и членов подразделений снабжения в пехоту, ожидая, что они удержат линию фронта без необходимого боевого опыта. Однако они также получают ранения, гибнут или дезертируют. Таким образом, нехватка бойцов только усугубляется", - пояснил ситуацию военный.

Он также подчеркнул, что, несмотря на технологическую составляющую войны, именно пехота остается тем "последним рубежом", который физически удерживает линию обороны. И когда этих людей не хватает, это сразу ощущается на фронте: ротации откладываются, нагрузка растет, а истощение только усугубляется.

Бойцы на фронте, по словам военного, в основном не верят в реалистичность быстрого мира. Новости о возможных переговорах или перемирии создают иллюзию перемен для гражданских, однако на передовой ничего не меняется: продолжаются артобстрелы, атаки и потери. Угасание надежды связано с отсутствием финишной прямой.

Война в Украине - свежие заявления

Ранее УНИАН сообщал, что война в Украине зашла в стратегический тупик, выход из которого западные эксперты, в частности генерал-майор в отставке Мик Райан, видят в трех сценариях. Один из них предусматривает критическую необходимость масштабной мобилизации и восстановления ресурсов, без которых удержание линии фронта становится невозможным.

В то же время, несмотря на давление США, мир для Украины после лет войны остается недостижимым, по оценкам агентства Associated Press. Лидер Владимир Путин продолжает настаивать на максималистских требованиях, что осложняет переговорный процесс и снижает шансы на быстрое дипломатическое урегулирование, а война после провала первоначального наступления РФ на Киев перешла в затяжную фазу позиционного противостояния.

