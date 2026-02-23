Европу разогреет до +25 уже на этой неделе: куда отправиться погреться

Весеннее тепло накроет часть Европы, в то же время США готовятся к метелям.

В северной и западной Европе на этой неделе ожидается досрочное "весеннее потепление", пишет The Guardian. В части Бельгии, Германии, Люксембурга и Нидерландов температура может подняться почти до рекордных для этого времени года +20°C, а на юго-западе Франции в среду прогнозируют до +25°C.

Причиной аномального тепла синоптики называют выраженную синоптическую конфигурацию: зона низкого давления над Атлантикой сочетается с мощным антициклоном над Центральной Европой. Именно эта комбинация будет способствовать поступлению исключительно теплого воздуха, из-за чего в отдельных регионах температура превысит климатическую норму на 10-15 градусов.

Антициклон также обеспечит преимущественно сухую погоду – это хорошая новость для территорий, переживших чрезвычайно влажный февраль. В то же время в Португалии и на северо-западе Испании возможны новые периоды сильных дождей.

Во Флориде – холодный фронт и "падающие игуаны"

По другую сторону Атлантики ситуация будет противоположной. На юго-востоке США – в частности в штатах Алабама, Флорида, Джорджия и Южная Каролина – температура может быть на 10–15 градусов ниже нормы. Ожидаются холодные ночи с заморозками.

В Майами во вторник утром столбики термометров могут опуститься до +7 °C – настолько низко, что с деревьев могут падать игуаны. В холодную погоду эти рептилии впадают в состояние "холодового оцепенения", теряют подвижность и могут срываться вниз. Поскольку игуаны являются инвазивным видом во Флориде, местные службы ранее призывали жителей гуманно вылавливать и передавать обессиленных животных специалистам во время таких похолоданий.

Мощный Nor'easter и метели на востоке США

Похолодание связано с стремительным усилением циклона, который движется вдоль восточного побережья. Такие мощные штормы известны как Nor'easter – из-за сильных северо-восточных ветров, которые они приносят в штаты вроде Коннектикута, Массачусетса и Нью-Джерси.

National Weather Service объявила предупреждение о метелях. Снег начал выпадать еще в ночь на воскресенье и, по прогнозам, будет продолжаться до понедельника. Общая высота снежного покрова может достичь 60 см.

Наиболее серьезные перебои ожидаются в Нью-Йорке и Бостоне, где может выпасть до 50 см снега и наблюдаться порывы ветра до 50 миль в час. Отмечается, что этот шторм завершает одну из самых холодных и снежных зим в США за последние годы – она может стать самой снежной с 2018 года.

В Украине уже началось цветение цветов

Напомним, в Украине, в Карпатском биосферном заповеднике, уже началось цветение цветов. По словам исследователей, массовые проталины стали сигналом для природы, что пора просыпаться. Поэтому сейчас наблюдается настоящее чудо пробуждения природы – началось цветение подснежника обыкновенного, шафрана Гейфеля, белоцвета весеннего, эритрония собачьего зуба, первоцвета обыкновенного. Кроме того, фиксируют активную бутонизацию у химонанта раннего, жимолости съедобной и японского хеномелеса, наливаются почки сирень обыкновенная и горькокаштан.

