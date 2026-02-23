После апокалипсиса: ученые узнали поразительные детали о древнейших 'морских чудовищах'

Когда-то существовали саламандры, которые активно распространялись по миру.

Засушливые равнины региона Кимберли в Западной Австралии сегодня кажутся далекими от океана. Однако, как пишет Interesting engineering, 250 миллионов лет назад эта территория была мелководным заливом - домом для одних из древнейших "морских чудовищ" планеты.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Vertebrate Paleontology, палеонтологи из Шведского музея естествознания обнаружили доказательства существования древних "морских саламандр", которые, как выяснилось, активно распространялись по миру. Исследование показало, что эти морские амфибии формировали удивительно разнообразные сообщества и поддерживали межконтинентальные связи уже через два миллиона лет после самого масштабного массового вымирания в истории Земли.

Речь идет о периоде после так называемого "Великого вымирания" - катастрофы в конце пермского периода, произошедшей около 252 миллионов лет назад и уничтожившей большинство живых организмов. Новые данные свидетельствуют: жизнь восстанавливалась значительно быстрее, чем считалось ранее.

Видео дня

Как отмечается, первые ископаемые останки были найдены еще в 1970-х годах на скотоводческой станции Нунканбах, недалеко от изолированного городка Дерби в регионе Кимберли. В 1972 году их описали как один вид морской амфибии - Erythrobatrachus noonkanbahensis.

Впрочем, фрагменты были ошибочно классифицированы и впоследствии фактически потерялись в международных музейных коллекциях. Только в 2024 году повторное исследование архивов в сочетании с высокоточной 3D-визуализацией позволило установить истину.

Выяснилось, что в коробках хранились останки не одного, а как минимум двух видов. Кроме крупного хищника с широкой головой - Erythrobatrachus - исследователи идентифицировали еще один род - Aphaneramma. Это была длинномордая амфибия, специализирующаяся на охоте на мелкую рыбу.

Оба вида обитали в одних и тех же прибрежных водах, однако занимали разные экологические ниши.

Эти существа принадлежали к трематозавридам - крокодилоподобным родственникам современных лягушек и саламандр, и стали одними из первых четвероногих, которые приспособились к морской среде в раннем мезозое.

Особенно интересным оказался род Aphaneramma. Если Erythrobatrachus, вероятно, был локальным австралийским видом, то его "родственник" оказался настоящим путешественником. Его окаменелости находили в разных частях мира - от Арктики до России, Пакистана и Мадагаскара.

Это означает, что даже в нестабильный период после глобальной катастрофы эти животные не были изолированными. Они быстро распространялись вдоль прибрежных экосистем древнего мира, который как раз вступал в эпоху динозавров.

Как отметили исследователи, австралийские останки доказывают: первые морские четвероногие не только стремительно осваивали новые экологические ниши, но и смогли расселиться по всей планете.

До этого времени большинство исследований ранних мезозойских морских четвероногих сосредотачивались на Северном полушарии. Новое открытие подтверждает, что эти существа были распространены по всем древним суперконтинентам и выполняли роль верхушечных хищников в морских экосистемах.

Оно не только решает давнюю палеонтологическую загадку, но и демонстрирует удивительную способность жизни к восстановлению после самых глубоких кризисов в истории планеты.

Новости о динозаврах

Напомним, в центральной части Сахары в Нигере международная команда ученых обнаружила окаменелые останки нового вида спинозавра, получившего название Spinosaurus mirabilis. Как установлено, на спине этого существа были гребни серповидной формы, покрытые кератином. Вероятно, они имели яркую окраску и выполняли демонстративную функцию – поднимались вверх, как лезвие. Ранее останки спинозавров находили преимущественно в прибрежных отложениях, однако новая находка свидетельствует, что эти хищники обитали и далеко вглубь суши – в 500-1000 км от морского побережья.

Вас также могут заинтересовать новости: