Известному певцу группа подростков разнесла квартиру - он показал ужасные фото

Украинский певец, телеведущий и шоумен Андрей Кише (псевдоним Kishe, настоящее имя - Андрей Свирский) пожаловался на погром, который устроила в его квартире группа подростков.

Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию снимков из квартиры, которую уже много лет сдает в аренду. По словам Кише, они давно передали ее в управление агентству и платят налоги с доходов, и вот впервые столкнулись с ужасной ситуацией:

"Кто-то из "взрослых" через агентство на свой "взрослый" паспорт взял квартиру в аренду и впустил туда 11 несовершеннолетних детей в возрасте 16-17 лет, которые просто разнесли ее. С 9-го этажа ночью летели телевизоры, стулья, утюги, гаджеты, бутылки. Разбиты двери, зеркала, светильники и многое другое. Но для меня это второстепенный вопрос, который мы решим".

Певец удивился, что соседи, которые знакомы с ним более 20 лет, не вышли на связь, чтобы сообщить о погроме в квартире. "Второй вопрос - к родителям, но им будет понятно, когда они будут закрывать счета компенсации. Короче, дорогие, кто сдает недвижимость, делайте это официально, желательно страховать и не терять контроль", - посоветовал он.

