Экспорт продолжается: эксперт оценил, сработает ли шантаж Фицо и Орбана отключить свет в Украине

По словам эксперта, даже если Венгрия и Словакия прекратят экспорт электроэнергии в Украину, для нас это будет "не смертельно".

Словакия продолжает поставлять электроэнергию в Украину, несмотря на то, что премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что остановит подачу "тока" с 23 февраля, то есть с сегодня.

Как пояснил в комментарии УНИАН директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, Братислава больше потеряет от "отключения" Украины.

"Я согласен с той точкой зрения, что прекращение поставок электроэнергии из Словакии в первую очередь ударит по трейдерам Словакии, которые при таком сценарии потеряют средства от продажи электроэнергии на украинский рынок. Также это ударит по бюджету страны", - отметил эксперт.

По его словам, трейдеры, торгующие электроэнергией, могут заработать на украинском рынке больше, чем на европейском, "из-за дефицитности".

Омельченко сказал, что даже если официальные Будапешт и Братислава решатся прекратить поставки электроэнергии в Украину, Киев сможет частично заменить их поставками из Польши и Румынии.

"Дополнительный дефицит электроэнергии, конечно, будет, но он не будет настолько смертельным для нашей энергосистемы, как они (Венгрия и Словакия, - УНИАН) это хотят показать", - подчеркнул эксперт.

Специалист также обратил внимание, что в случае отключения электроэнергии Украина могла бы обратиться к Брюсселю в связи с нарушением Соглашения об ассоциации и подать судебный иск.

"Украина могла бы подать иск в международный суд и отсудить большие средства за понесенные убытки", - отметил эксперт, добавив, что в суд могли бы пойти и трейдеры.

Электроэнергия из Словакии и Венгрии

Согласно данным европейской сети операторов системы передачи - ENTSO-E, сегодня, 23 февраля, электроэнергия из Словакии поступает в Украину с 1:00 по киевскому времени. Наибольший объем поставок со словацкого направления на данный момент зафиксирован в период с 5 до 6 утра по среднеевропейскому времени (с 6 до 7 утра по киевскому времени) - 811,43 МВт.

Не остановила пока импорт тока и Венгрия. Впрочем, объемы поставок электроэнергии из венгерского направления пока несколько меньше, чем из словацкого. Согласно данным ENTSO-E, больше всего электроэнергии из Венгрии поступило в Украину в промежутке с 5 до 6 утра – 367,72 МВТ.

Ситуация с поставками российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

12 февраля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в результате атаки РФ 27 января транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии был прекращен.

Несмотря на то, что транзит российской нефти прекратился из-за удара РФ, представители власти этих стран выступили с рядом заявлений с угрозами в адрес Украины. В частности, глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуяш заявил, что Будапешт может прекратить поставки Украине газа и электроэнергии в ответ на прекращение транзита нефти.

Со своей стороны, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии. Также и Венгрия, Словакия заявили, что прекратили экспорт дизеля в Украину.

