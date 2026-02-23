В лицее Днепра произошел взрыв: в полиции сообщили о травмированных учениках

Инцидент произошел во время показа ученикам демонстративных боеприпасов.

В лицее города Днепр во время показа ученикам демонстративных боеприпасов произошел взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

Отмечается, что в результате инцидента травмированы двое детей, предварительно у несовершеннолетних легкие телесные повреждения.

В полиции отмечают, что 23 февраля в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в одном из лицеев города Днепр.

В сообщении говорится, что на событие немедленно отреагировали правоохранители и на место выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и открытии уголовного производства.

Теракт во Львове - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы, которые были слышны в разных районах города.

Во Львове в результате ночных взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще 24 человека получили ранения. Правоохранители квалифицировали событие как террористический акт.

В пресс-службе полиции Львовской области отметили, что предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства.

Полицейские задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его данным, женщину задержали в одном из райцентров. Клименко добавил, что подозреваемую в совершении теракта задержали около 10:20.

