BAFTA в центре скандала: из трансляции вырезали 'Free Palestine', но оставили расистский выкрик

В сети возмущены "избирательной цензурой".

Во время церемонии BAFTA Film Awards 2026 разгорелся скандал, ведь из трансляции на BBC вырезали политическое заявление режиссера, но оставили не менее резонансный момент.

Как пишет Variety, режиссер Акинола Дэвис младший, получивший награду за фильм My Father’s Shadow, завершил свою речь словами "Свободу Палестине". В телевизионной версии, которую показали через несколько часов, политическую часть речи удалили:

"Для экономических мигрантов, мигрантов, бегущих от конфликтов, тех, кто живет под оккупацией, диктатурой, преследованием и тех, кто подвергается геноциду, вы важны, и ваши истории важны как никогда. Ваши мечты являются актом сопротивления. Тем, кто смотрит дома, сохраняйте архивы о своих близких, сохраняйте архивы своих историй вчера, сегодня и навсегда. За Нигерию, за Лондон, Конго, Судан, свободную Палестину. Спасибо".

Хотя BBC традиционно сокращает церемонию, именно это редактирование вызвало волну критики, потому что в трансляции оставили инцидент, который многие считают еще более чувствительным. Во время выступления актеров на сцене раздался возглас с использованием расистского слова. Его произнес активист Джон Дэвидсон, страдающий синдромом Туретта.

Ведущий церемонии Алан Камминг объяснил, что такие возгласы являются неконтролируемыми проявлениями болезни и не зависят от человека. Несмотря на это, момент оставили в телеверсии без вырезания.

