'Есть два пути': Зеленский теряет оптимизм относительно мира в Украине, - NYT

Президент признал риск провала переговоров и заявил, что Киев одновременно работает над миром и готовится к затяжной войне.

Оценки президента Украины Владимира Зеленского относительно перспектив мирных переговоров с Россией стали значительно осторожнее на фоне продолжающихся консультаций между Украиной, США и Европой. Киев все больше готовится к сценарию, при котором Москва откажется от любых договоренностей, пишет The New York Times.

Несмотря на то, что еще недавно Зеленский заявлял о "90% готовности" мирного соглашения, по его словам, прогресс фактически остановился, а позиция России остается неопределенной.

"Я не хочу и не буду ждать еще полгода, надеясь, что, возможно, это сработает. Есть два пути: первый - прекращение войны, второй - подготовка к негативным шагам со стороны России", - заявил Зеленский журналистам в Киеве.

Видео дня

Президент подчеркнул, что Украина одновременно ведет переговоры и готовится к продолжению войны, поскольку Москва уже отклонила часть украинских предложений.

"Я понимаю, что мы очень близки к результатам, но в какой-то момент Россия может все заблокировать", - сказал он.

Саммит в Париже

На этом фоне во вторник в Париже должен состояться саммит европейских лидеров, посвященный гарантиям безопасности для Украины после возможного прекращения огня. В то же время госсекретарь США Марко Рубио отменил участие во встрече из-за других международных кризисов, что, по оценкам обозревателей, может осложнить переговорный процесс.

Зеленский признал, что ключевые вопросы остаются нерешенными: территориальные уступки, контроль над оккупированной Запорожской АЭС и формат послевоенных гарантий безопасности. Украина настаивает на гарантиях, подобных статье 5 НАТО, и требует обязательного участия Франции и Великобритании в возможной миротворческой миссии.

В то же время Россия категорически выступает против любого присутствия войск НАТО в Украине и продолжает наступательные действия на востоке, что ослабляет переговорные позиции Киева.

Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что альтернативы переговорам под руководством США нет:

"Многое уже наработано, и мы должны уважать труд людей и время, потому что каждую минуту люди в Украине страдают. Вот почему я считаю, что альтернативы нет".

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, европейские лидеры и американские чиновники стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, которое включает возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения.

По словам источников, переговоры в Париже во вторник будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными Коалицией желающих.

