'Глубоко шокирует': в Европе раскритиковали Орбана за блокирование санкций против РФ

В частности, в Польше раскритиковали Венгрию за то, что она забыла, как это - сопротивляться российской агрессии.

Европейские министры иностранных дел резко раскритиковали Венгрию за ее план заблокировать последний пакет санкций ЕС против России и выделение средств для Украины. Об этом пишет Politico.

"Я поражен позицией Венгрии. Я не считаю правильным, если Венгрия использует свою борьбу за свободу, чтобы предать европейский суверенитет", - заявил журналистам министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, направляясь на заседание Совета по иностранным делам.

Также глава МИД Литвы Кястутис Будрис сказал, что он "очень расстроен и разочарован" Венгрией, подчеркнув, что аргументы Будапешта "не основаны на европейских потребностях, они не основаны на интересах европейской безопасности".

Видео дня

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также раскритиковал Венгрию за то, что она забыла, как это - сопротивляться российской агрессии, имея в виду советские войска, вторгшиеся в Будапешт в 1956 году.

"Меня глубоко шокирует то, что, хотя Украина защищается от могущества российской армии, венгры когда-то понимали, как это... Я ожидал от Венгрии гораздо большей солидарности с Украиной", - добавил он.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изобразил Украину как врага и "сейчас пытается использовать этот" нарратив, чтобы выиграть апрельские всеобщие выборы.

В то же время Вадефуль заявил, что на сегодняшней встрече он "призовет Венгрию пересмотреть свою позицию", а Будрис призвал к "открытой и честной дискуссии". Однако несколько министров иностранных дел выразили скептицизм по поводу того, что им удастся в ближайшее время повлиять на Будапешт.

В свою очередь глава внешней политики ЕС Кая Каллас предупредила:

"Я думаю, что сегодня в этом вопросе не будет прогресса, но мы точно будем на этом настаивать".

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою согласилась с этим.

"Я не уверена, будет ли это завтра или на этой неделе. Мы видели подобные ситуации в прошлом и преодолели их. Вот почему это называется 20-м пакетом санкций", - добавила она.

Известно, что Венгрия уже блокировала предыдущие пакеты санкций против России и помощь Украине, однако в конце концов неохотно уступала.

"Я надеюсь, что Европа сможет выполнить свои обещания, что завтра не будет ситуации, когда мы скажем: "Извините, 20-го пакета нет", - подчеркнул Будрис.

Санкции против России - последние новости

Ранее уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк ответил, кто блокирует принятие 20-го пакета санкций против России. По его словам, причина заключается в сопротивлении Греции и Мальты.

"Сейчас Греция и Мальта решили поиграть в политические игры и не хотят отпускать этот пакет с этим положением. Эти положения являются принципиальными, потому что до конца этого года оно лишит Россию минимум 17 млрд долларов дохода от нефти, а для них сейчас это, по сути, разница между тем, чтобы иметь хотя бы какую-то прибыль, сбалансированную с расходами на нефть, или вообще идти в полный минус", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против России из-за вторжения в Украину. Указ, который вступает в силу 20 февраля, предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

