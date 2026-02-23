Нацбанк ослабил гривню: официальный курс доллара и евро на 24 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабла: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,00 гривня за один евро, то есть гривня потеряла 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 43,31/43,34 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,04/51,05 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 23 февраля не изменился и составил 43,45 гривни за доллар, а курс евро вырос на 15 копеек и составил 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне и составил 43,50 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,03 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составлял 51,36 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,68 гривни за евро.

