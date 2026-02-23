Американец испытал миниатюрный электрокар из Китая и сильно удивился, как он едет (видео)

Этот китайский автомобиль меньше гольф-кара.

Мужчине из Майами прислали из Китая компактный электромобиль. Он был приятно удивлен тем, что представляет собой это авто, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала EbikeSchool.com давно начал покупать различные транспортные средства из Китая. Мужчина регулярно тестирует их и делится своими впечатлениями.

В этот раз блогеру отправили электромобиль Minghong. Эта модель меньше гольф-кара, но имеет довольно неплохой интерьер.

Видео дня

Блогер показал, что электромобиль доставили в огромном ящике. После открытия ящика мужчина заметил, что этот электрокар крошечный.

Позже блогер решил прокатиться на Minghong по окрестностям. Его впечатлило то, насколько этот автомобиль просторен внутри. Также мужчина похвалил высокую плавность хода электромобиля.

Блогер отметил, что китайский электрокар способен развивать скорость около 48 км/ч, но не разрешен для эксплуатации на дорогах общего пользования. Более того, во время дождя интерьер электромобиля оставался сухим, но стеклоочиститель покрывает только часть лобового стекла.

Мужчина также решил немного модернизировать китайский электромобиль. Он нанес на кузов декоративные полосы и удалил логотип с изображением панды с боковой стороны.

Блогер резюмировал, что этот китайский электромобиль оказался довольно неплохим. Тем не менее, следует водить его осторожно и не по дорогам общего пользования, так как внутри не установлены ремни безопасности.

Лучшие электромобили за свои деньги

Ранее автомобильный эксперт из JustAnswer и механик Крис Пайл назвал 6 электромобилей, которые он считает лучшими в своих сегментах. По его словам, все эти модели стоят своих денег.

В частности, эксперт посоветовал обратить внимание на Hyundai Ioniq 5 и Rivian R1T. Кроме того, Пайл высоко оценил BMW i4, Volvo EX30, а также Tesla Model 3 и Model Y.

