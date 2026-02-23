Захватчики продвинулись в Сумской и Донецкой областях, – DeepState

Речь идет об одном селе в Сумской области у границы с РФ и о населенных пунктах Бахмутского района Донецкой области.

Российским захватчикам удалось продвинуться в отдельных селах Сумской и Донецкой областей.

Об этом говорится в анализе мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся в Покровке, Никифоровке, Липовке и вблизи Платоновки", – говорится в сообщении.

Видео дня

Оккупированный населенный пункт Покровка находится в Сумской области у границы с Россией.

Оккупированное село Никифоровка принадлежит к Бахмутскому району Донецкой области. Село Липовка находится в этом же районе. На карте DeepState отмечается, что оккупанты проникают в этот населенный пункт. В Платоновку на Донецкой области тоже проникают оккупационные войска.

Продвижение оккупантов

Как сообщал УНИАН, на днях уже сообщалось, что российские оккупанты смогли продвинуться в районе трех сел в Донецкой области.

22 февраля командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" для продолжения наступления сразу по нескольким направлениям.

Тупик войны

Напомним, что по мнению отставного генерала австралийской армии, военного обозревателя Мика Райана, война сейчас зашла в тупик. Он считает, что стратегических изменений не видно ни на поле боя, ни в дипломатических переговорах.

Он считает, что выйти из глухого угла может помочь один из следующих факторов - либо улучшение оперативной доктрины и организации войск, либо технологический прорыв одной из сторон, либо крах политической воли одной из сторон, вызванный неудачами на поле боя, широким народным недовольством или массированным давлением со стороны союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: