Из-за атаки дронов в РФ закрыли главный аэропорт Санкт-Петербурга Пулково.

В Туле, Подмосковье и Тверской области прогремели взрывы возле крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупантов.

В частности, по данным росСМИ и пабликов, стало известно, что ночью дроны атаковали подмосковную Дубну, где находится предприятие "Кронштадт", разрабатывающее БПЛА. Это не первая атака на этот завод.

Также ночью дроны атаковали Луховицкий авиационный завод, который производит истребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2.

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Кроме этого прилет зафиксирован в Тверской области. Там прогремел целый ряд взрывов.

Росавиация ночью объявила о введении "временных ограничений" в московском аэропорту Жуковский. А уже утром Росавиация закрыла главный аэропорт Санкт-Петербурга Пулково.

Это было сделано сразу после того, как минобороны РФ отрапортовало о 155 сбитых за ночь украинских беспилотниках.

Такие меры Росавиация обычно принимает при угрозе появления украинских беспилотников в регионе, где находится аэропорт.

Удары по РФ

7 июля под Москвой был поражен завод по производству боеприпасов.На предприятии выпускали термобарические боевые части для БпЛА типа Shahed.

В тот же день украинские дальнобойные беспилотники поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае.

Как сообщили тогда источники в украинской разведке, в результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

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