По данным палестинской прессы, в город уже вошли израильские танки.

В понедельник, 15 сентября, израильская армия начала наземную операцию с целью захвата города Газа. В правительстве Нетаньяху заявили, что она направлена на уничтожение ХАМАС, пишет Axios.

Издание отмечает, что эта новая военная операция является эскалацией войны, которая длится уже почти два года. Ожидается, что в результате она приведет к увеличению количества жертв и углублению гуманитарной катастрофы в анклаве.

В статье приводятся данные со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, которое находится под контролем ХАМАС, что с начала наступательной операции Израиля, которая началась после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, погибло почти 65 000 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.

Указывается, что в течение последней недели армия Израиля усилила воздушные удары по городу Газа и разрушила десятки многоэтажных зданий, которые, по словам военных, ХАМАС использовал в военных целях.

В то же время, как сообщает издание, вооруженные силы Израиля призвали миллион палестинцев в городе Газа покинуть его и переехать на юг, в "гуманитарные зоны". Согласно последним данным ЦАХАЛ, на данный момент Газу покинули 300 тысяч жителей.

Примечательно, что Израиль начал военную операцию через несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с израильским руководством.

После того, как израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу Газа, как пишет палестинская пресса, в город вошли израильские танки.

Издание ссылаясь на два анонимных источника пишет, что Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземную операцию. Однако, США хотят, чтобы она состоялась быстро и завершилась как можно скорее.

Сообщается, что США не планируют останавливать Израиль и позволяют ему самостоятельно принимать решения относительно войны в секторе Газа.

Израиль и Палестина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная Ассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию, которая предусматривает создание Палестинского государства. Примечательно, что это решение поддержали 142 страны из 193 государств-членов ООН. Отмечается, что 12 государств воздержались, а против проголосовали кроме Израиля еще 9 стран: Аргентина, Венгрия, Микронезия, Наура, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и США.

Также мы писали, что все больше стран угрожают отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2026" из-за присутствия Израиля. Сначала подобное заявление сделали испанцы и ирландцы, затем Нидерланды и Словения. Примечательно, что окончательное слово относительно участия Израиля в этом конкурсе будет объявлено в декабре. Юбилейный 70-й песенный конкурс "Евровидение" в 2026 году должен пройти в столице Австрии - Вене.

