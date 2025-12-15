Предварительно, нападающими были два человека: 50-летнего отца обезвредили, а 24-летнего сына ранили.

В Сиднее на пляже, где происходило празднование Хануки и когда на мероприятии присутствовали около тысячи человек, началась стрельба. Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщил, что количество погибших возросло до 16, пишет русская служба BBC.

Согласно последним данным полиции, ранения получили 40 человек. Парк уточнил, что среди них есть четверо детей, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. В полиции заявили, что считают это преступление терактом против еврейской общины Сиднея.

Издание отмечает, что глава австралийской контрразведки Майк Берджес сказал лишь, что один из вероятных стрелков был известен правоохранительным органам, но они считали, что он не представляет непосредственной угрозы.

Кроме этого, полиция нашла и обезвредила взрывное устройство, которое было установлено в машине. Предварительно, машина принадлежала нападавшим.

Как сообщили городские власти, нападающими были отец и сын. По предварительной информации, 50-летнего мужчину застрелили, а его 24-летний сын находится в больнице в критическом состоянии.

Также в соцсетях быстро начало распространяться видео, как прохожий напал на одного из стрелков и отобрал у него оружие. Этим мужчиной оказался 43-летний владелец магазина в городе Ахмед аль-Ахмед.

Второй стрелок, который стоял на мостике, ранил его в руку и плечо. Мужчину также госпитализировали, но, по предварительной информации, угрозы его жизни нет.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс назвал его настоящим героем.

"Благодаря этому отважному человеку сегодня много-много людей остались живы", - отметил Миннс.

