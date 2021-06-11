Нелегальная миграция из Беларуси в Литву выросла вдвое.

Власти Литвы строят первый палаточный городок для мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY со ссылкой на российские СМИ.

Палаточный городок обустроят в городе Пабраде в связи с переполнением Центра регистрации иностранцев.

"На месте, где планируется обустроить палаточный городок, с помощью армии начались работы по подготовке площадки. В лагере можно будет разместить около 350 человек", – уточнил в эфире литовского радио начальник центра Александрас Кисловас.

Читайте такжеПервая леди США заявила, что Байден "слишком подготовлен" ко встрече с ПутинымВсе места в Центре регистрации иностранцев заняты с прошлых выходных. Это заведение в Пабраде, расположенное недалеко от границы с Беларусью, одновременно может принять до 240 человек. Там до принятия решения по их просьбе размещают лиц, которые незаконно пересекли границу Литвы и обратились за предоставлением убежища.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, нелегальная миграция из Беларуси выросла вдвое и этот факт пытаются скрыть белорусские пограничники.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, они совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Беларусью составляет 679 км и является самой протяженной из границ Литвы со всеми соседними странами.

В мае ряд международных авиакомпаний прекратил поездки через Беларусь в связи с принудительной посадкой режимом Лукашенко пассажирского самолета Ryanair ради ареста журналиста и оппозиционера Романа Протасевича.

Позже ЕС официально ввел временный запрет на авиасообщение с Беларусью.

Политическое давление в республике усилилось после протестов в августе 2020 года. Тогда миллионы граждан вышли на улицы городов в знак неповиновения режиму, который они обвиняли в фальсификации президентских выборов. Впрочем, Лукашенко жестко подавил акции, а демонстрантов преследуют до сих пор.

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Автор: Яна Ставская