Власти Литвы строят первый палаточный городок для мигрантов на границе с Беларусью.
Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY со ссылкой на российские СМИ.
Палаточный городок обустроят в городе Пабраде в связи с переполнением Центра регистрации иностранцев.
"На месте, где планируется обустроить палаточный городок, с помощью армии начались работы по подготовке площадки. В лагере можно будет разместить около 350 человек", – уточнил в эфире литовского радио начальник центра Александрас Кисловас.
Читайте такжеПервая леди США заявила, что Байден "слишком подготовлен" ко встрече с ПутинымВсе места в Центре регистрации иностранцев заняты с прошлых выходных. Это заведение в Пабраде, расположенное недалеко от границы с Беларусью, одновременно может принять до 240 человек. Там до принятия решения по их просьбе размещают лиц, которые незаконно пересекли границу Литвы и обратились за предоставлением убежища.
По данным Службы охраны государственной границы Литвы, нелегальная миграция из Беларуси выросла вдвое и этот факт пытаются скрыть белорусские пограничники.
На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, они совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Беларусью составляет 679 км и является самой протяженной из границ Литвы со всеми соседними странами.
В мае ряд международных авиакомпаний прекратил поездки через Беларусь в связи с принудительной посадкой режимом Лукашенко пассажирского самолета Ryanair ради ареста журналиста и оппозиционера Романа Протасевича.
Позже ЕС официально ввел временный запрет на авиасообщение с Беларусью.
Политическое давление в республике усилилось после протестов в августе 2020 года. Тогда миллионы граждан вышли на улицы городов в знак неповиновения режиму, который они обвиняли в фальсификации президентских выборов. Впрочем, Лукашенко жестко подавил акции, а демонстрантов преследуют до сих пор.
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