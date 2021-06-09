Боррель высказался во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге 8 июня.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал Александра Лукашенко диктатором.

Об этом пишет DW.

Уточняется, что это произошло во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге 8 июня. Парламентарии как раз обсуждали вынужденную посадку пассажирского самолета Ryanair с Романом Протасевичем в аэропорту "Минск".

Обращаясь к евродепутатам, Боррель добавил: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

Инцидент с самолетом произошел 23 мая. Тогда белорусские диспетчеры сообщили экипаж лайнера о якобы бомбе в салоне воздушного судна. Сам Лукашенко направил вслед за Ryanair истребитель МиГ-29.

Читайте такжеСША продлили санкции против БеларусиСамолету пришлось делать экстренную посадку в Минске. После приземления силовики вывели двух пассажиров, которыми оказались белорусский оппозиционер и основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка – гражданка России – София Сапега.

Сейчас оба арестованы в белорусской столице.

Ряд стран мира осудили действия Лукашенко, а европейские авиакомпании отказались совершать полеты через Республику. В ЕС готовят очередной пакет санкций против лиц, ответственных за посадку Ryanair и заключение Протасевича.

Между тем парень, вероятно под давлением спецслужб, был вынужден дать "интервью" на камеры местных пропагандистов и якобы признался в подрывной деятельности против страны. Родственники обнаружили на теле задержанного следы от возможных пыток.

Европа отказывается признавать статус президента за Александром Лукашенко из-за фальсификации выборов главы государства в августе 2020 года, спровоцировавших волну протестов.

Сейчас Лукашенко вместе со своими сторонниками продолжают давить на свободу слова в стране.

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Автор: Яна Ставская