В Литве заявили, что общение с белорусскими коллегами - дело непростое, поскольку невозможно установление рабочих контактов с белорусскими колегами.

Нелегальная миграция из Беларуси в Литву возросла вдвое и данный факт пытаются скрыть белорусские пограничники.

Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне.

Любаев отметил, что общение с белорусскими коллегами - дело непростое и заявил о невозможности установления рабочих контактов с белорусскими колегами.

Читайте такжеWP: Критика и санкции против Лукашенко - это не стратегия в отношении Беларуси"Белорусские пограничники не реагируют на наши инциденты – когда им предъявляют веские доказательства и аргументы в связи с нарушением границы, они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт", – рассказал Любаев, пишет Delfi.

Запрет на авиасообщение с Беларусью

Ряд стран ЕС, а также Украина ввели запрет на авиасообщение с Беларусью, а некоторые авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве этой страны. Приостановили авиасообщение с Беларусью и США.

Данная мера вызвана инцидентом с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Он был перехвачен белорусским истребителем и вынужденно сел в Минске. Якобы из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров из самолета вывели, авиасудно проверили и бомбы не обнаружили. При этом на борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTА, журналист Роман Протасевич, которого задержали.

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Автор: Ирина Погорелая