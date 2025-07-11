Благородные птицы принялись разорять рисовые поля, в которых они ищут себе добычу.

На северо-востоке Италии местных фермеров терроризирует необычный вредитель - розовые фламинго. Об этом сообщает The Washington Times.

Стаи этих красивых птиц положили глаз на рисовые поля в провинции Феррара, между Венецией и Равенной. Сами растения, конечно, их не интересуют: длинноногие птицы ищут на затопленных полях моллюсков и насекомых. Однако побочный ущерб затрагивает и рисовые побеги.

Убытки от фламинго оказались достаточно значительными, чтобы фермеры начали патрулировать свои угодья днем и ночью, пытаясь отпугнуть птиц. Но в основном удается отогнать наглецов только на рисовое поле соседа.

Видео дня

Фермер по имени Энрико Фаббри пожаловался, что некоторые его поля были вытоптаны птицами настолько, что там потери урожая достигают 90%.

Фламинго являются относительно недавними пришельцами на севере Италии. Они появились здесь четверть века назад, когда их традиционные места гнездования в Испании были опустошены постоянными засухами. Впрочем, до недавнего времени фламинго ограничивались территорией природного заповедника к югу от реки По. А вот разорять сельскохозяйственные угодья они начали недавно.

"Это новые вещи, которых никогда раньше не случалось. Вы вкладываете столько времени и заботы в подготовку всего. А потом, как только начинает расти урожай, это будто у вас забрали новорожденного ребенка. Вот такое это ощущение", - жалуется на пернатых вредителей 63-летний фермер Фаббри.

Между тем орнитологи советуют фермерами принимать более системные меры, чем гонять птиц вручную. В частности рекомендуют окружить рисовые поля высокими деревьями, или снизить уровень воды, в которой растёт рис, с нынешних 30 см до 5-10 см, которых тоже вполне достаточно для риса, но уже мало для фламинго.

Другие интересные новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, китайские ученые начали вживлять контроллеры в мозг пчел, превращая их в киборгов. Затем этих пчел хотят использовать для военной разведки.

Также мы рассказывали, что туристы теряют интерес к Испании. Несмотря на то, что именно туризм стал одним из главных драйверов экономического роста страны, он же вызвал ряд социальных проблем страны, таких как рост стоимости жилья, которое стало недоступным для местных из-за высокого спроса со стороны иностранных гостей.

Вас также могут заинтересовать новости: