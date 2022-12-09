После аннулирования в Латвии лицензии на вещание российскому телеканалу "Дождь", Литва и Эстония также прекратили его трансляцию. Скандала могло бы и не быть, если бы Европа учла предыдущий опыт Украины относительно гибридных российских информационных угроз.

Я приехала в Латвию в марте: когда началась война, в силу семейных обстоятельств у меня не было выбора. Латвия проявляла незаурядную эмпатию к Украине: нам отдали треть своего военного бюджета, а через крупнейшую благотворительную платформу Ziedot.lv за первые два месяца войны было собрано 8 миллионов евро. Для страны с населением 1,8 миллиона человек это - фантастически гигантская сумма.

Украина еще в 2015 году запретила вещание федеральных каналов РФ, опираясь на принцип: "там, где есть российская пропаганда, скоро появятся российские танки". Но Европа, к сожалению, жила и кое-где до сих пор продолжает жить в мире "розовых пони"

Однако с одной стороны здесь была лютая ненависть к Путину от гражданского общества, резкие заявления на грани троллинга от органов государственной власти, а с другой - колоссальная недооценка информационных влияний РФ на саму Латвию.

Украина еще в 2015 году запретила вещание федеральных каналов РФ, опираясь на принцип: "там, где есть российская пропаганда, скоро появятся российские танки". Но Европа, к сожалению, жила и кое-где до сих пор продолжает жить в мире "розовых пони". Те же российские федеральные каналы вещали здесь до 24 февраля 2022 года.

Латвия, к сожалению, повторила ошибку Украины, которая, наложив бан на официальный кремлевский пропагандон-ТВ, впустила к себе так называемые "независимые" российские медиа. Напомню, у нас также до января 2017-го вещал "Дождь". Он быстро зашкварился, показав карту Украины без Крыма, после чего украинский регулятор - Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания - изъял "Дождь" из перечня иностранных каналов, разрешенных к ретрансляции в Украине.

Власти Латвийской Республики, начиная с марта, авансом выдала разрешение на работу около 250 журналистам из РФ и разрешила перерегистрацию 26-м российским сми на своей территории.

Первой об угрозах такого "гостеприимства" заговорила Служба Государственной Безопасности Республики, публично заявив, что видит риски для национальной безопасности в пребывании этой публики на территории страны. Тогда это заявление фактически прошло мимо ушей здешних власть имущих. Только кейс Алексея Коростылева, который буквально расплакался в прямом эфире из-за того, как неудобно и холодно российским оккупантам убивать украинцев, заставил латвийский политикум социум и государственные органы переоценить отношение к "хорошим русским".

Национальный совет по электронным медиа Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию телеканала "Дождь" как таком, что представляет "угрозу национальной безопасности и общественному порядку Латвии". Между предупреждением Службы Безопасности о такой угрозе и воплощением ее на практике прошло 4 месяца.

Все это время в эфирах "Дождя": активно продвигали кремлевские нарративы о том, что война - вроде "дело рук только Путина, а народ не должен страдать от санкций"; пытались дискредитировать европейских политиков за призывы запретить россиянам въезд в Шенгенскую зону даже при наличии виз, обвиняя принимающую сторону в "пещерной русофобии"; вмешивались во внутренние дела суверенной Латвии за решение демонтировать памятники тоталитарном прошлом, сетуя на "гигантское недовольство" русскоязычного населения…

В Латвии действительно много русскоязычных: по некоторым оценкам, их здесь до 46%. Фактически это - страна-билингва, такая же, какой была Украина образца позднего Ющенко и даже раннего Зеленского. Есть даже целые пророссийские анклавы, например, город Даугавпилс, что подвергся тотальной русификации во время оккупации. Это второй по численности населения город (80 тысяч человек), в котором латышскоязычного человека найти так же трудно, как украиноязычного в Крыму образца 1991 года.

Жители региона не просто разговаривают по-русски, а даже не понимают латышского. Они живут фактически в отдельной языковой, информационной и социокультурной среде. Ими манипулируют пророссийские политики, они участвуют в массовых сборищах "победобесия" и искренне верят, что "фашисты" у власти стремятся уничтожить их национальную идентичность. После запрета российских федеральных каналов в кабельных сетях подавляющее большинство этих людей установило спутниковые антенны и продолжает смотреть Соловьева и Скабееву.

Такой себе "альтернативным мнением" для русскоязычных латвийцев есть "Дождь", "Медуза" и другие представители медийной флоры и фауны. Сейчас они являются общественным авторитетом даже для тех, кто в быту говорит по-русски, но не имеет русской идентичности и осуждает агрессию против Украины.

Это украинцам уже давно понятно, что на самом деле такие телеканалы не развенчивают мифы и шаблоны Кремля, а закрепляют их в сознании зрителей. А в Латвии они воспринимаются как либеральные и свободные "голоса русской свободы". Именно в этом заключается их опасность.

Это подтверждает и социология: в июле в местном влиятельном журнале "Ir" были обнародованы шокирующие цифры: 41% русскоязычного населения Латвии считали "необходимым и оправданным" вмешательства РФ во внутренние дела других стран с целью защиты интересов русскоязычного населения. Из них 14% были готовы оправдать "военное вмешательство". Опрос проводился в начале лета-2022 кадры из Ирпеня и Бучи облетели все телеканалы мира…

Если взглянуть на полный зашкваров бэкграунд контента российских "либеральных" медиа, "оговорка" Коростелева была никакой не оговоркой, а полнейшей закономерностью. Говоря по России, телеканал "Дождь" называл вероломное вторжение РФ на территорию Украины "спецоперацией". Говоря с Латвии, в очередной раз показал карту Украины без Крыма, назвал российских оккупантов "наша армия" и демонстративно игнорировал законы европейского государства, что дала ему приют. Наконец у Латвии лопнуло терпение: телеканал сначала оштрафовали на 10 тысяч евро, а затем лишили лицензии.

В ответ со стороны неправительственных организаций и медиасообщества началось колоссальное лоббистское сопротивление действиям власти и силовых структур. Решение NEPLP публично называют "давлением на свободу слова", предложение Службы Госбезопасности внести Алексея Коростелева в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию - чрезмерным.

Лично у меня есть максимально четкий ответ на вопрос о "хороших русских". Нет хороших или плохих. Есть те, что уже "спалились", и те, что пока нет

Мне доподлинно неизвестно, что является причиной: банальная неосведомленность, недостаточное понимание контекста и сути событий, или политическая мотивированность. Но я точно знаю: каждая страна имеет право на защиту своего суверенитета и национальной государственности в тот способ, который считает адекватным вызовам. Ответ украинской журналистики на историю с "Дождем" в Латвии и действиями властей республики однозначен: "Считаем это решение мотивированным, а рассуждения регулятора об угрозе национальной безопасности Латвии, которую несет это медиа, — обоснованными".

Эти слова написаны кровью наших соотечественников и моих коллег, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности. Их убили за то, что они документировали преступления российской армии на территории суверенной Украины. Страны, которая платит слишком высокую цену за свою свободу в независимость.

Недавно в Латвии праздновали 100-летие Сейма, по случаю которого на фасаде появилась табличка с надписью "Brīvība, Neatkarība, Demokrātija" (свобода, независимость, демократия). Это не просто слова. Свобода и независимость всегда имеют свою цену - Brīvība nekad nav par briva.

Поэтому лично у меня есть максимально четкий ответ на вопрос о "хороших русских". Нет хороших или плохих. Есть те, что уже "спалились", и те, что пока нет.

Ольга Червакова, журналистка, экс-народный депутат, бывшая первая заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики