Как школьники разных стран проходят онлайн-обучение.

Во время пандемии в Украине многие школьники и студенты учатся удаленно. Цель онлайн-обучения - обезопасить детей и педагогов от заражения коронавирусом. В конце октября некоторые украинские школьники вернулись в свои классы. УНИАН расскажет, как обстоит ситуация с онлайн-обучением в мире и как школьники по всему миру справляются с учебой на дому.

В Канаде

В канадской провинции Онтарио родители могут сами выбирать форму обучения для своего ребенка. Некоторые дети учатся в классе, другие параллельно с ними занимаются онлайн. Учителям приходится удалять внимание детям в классе и следить за экраном.

Педагоги Канады жалуются, что им не удобно постоянно "разрываться" на две группы детей. По их словам, урок проходит намного лучше, если все ученики либо находятся в классе, либо занимаются из дома.

Многие канадские дети, особенно из сельских семей, не имеют доступа к Интернету. И даже уверенные пользователи Интернета теряются в онлайн-обучении, поскольку такой формат им не знаком.

В Индии

В большинстве индийских городов школы до сих пор не принимают детей и переводят учеников на удаленное обучение. Однако многие индийские семьи вообще не имеют компьютеров и телефонов. В таких семьях дети могут учиться по радио и телевизору, слушать образовательные программы и выполнять задания. Однако контроль за их обучением ложится на плечи родителей.

В США

Президент Дональд Трамп весной отрицательно высказался о дистанционном Читайте такжеШкола на пляже: в итальянском городке из-за пандемии дети сидят за партами на берегу моря (видео)обучении и приказал открыть все школы с осени. Однако чиновники здравоохранения настояли на том, что все учебные заведения должны придерживаться санитарных норм.

В результате многие школы Америки оказались в ловушке между требованием президента открыть школы и строгими нормами безопасности. Во многих крупных штатах школы так и не открылись.

Онлайн-обучение в США предполагает общение с учителями, выполнение проектов, чтение файлов с лекциями и просмотр видеоуроков.

В Чехии

В Чехии ученики классов с первого по пятый вернулись к занятиям в классе. Это сделано по нескольким причинам. Во-первых, многие школы в Чехии ещё не получили оборудование для онлайн-обучения. Во-вторых, младшеклассники должны находиться под присмотром взрослых дома, однако большинство родителей сейчас ходят на работу. Для пятиклассников лучше находиться в школе, так как они знакомятся с новыми предметами и учителями.

В Израиле

Во время пандемии израильские школы закрыты, дети учатся удаленно. Директора многих школ заявляют: учителя оказались не готовы к онлайн-обучению. Преподаватели не знают как пользоваться программами для видеозвонков, как вести урок в режиме онлайн и проверять задания.

Большинство израильтян считает, что переход на удаленное обучение был оправданной мерой для защиты детей и учителей, однако подготовка школ к новому формату оказалась слабой.

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Автор: Екатерина Пулатова