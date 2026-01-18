Мир в Украине был бы выгодным для Китая: в The Times рассказали о сомнениях Пекина в Москве

Зависимость Москвы от Китая привела к ухудшению нынешних и будущих отношений Пекина с Европой.

В Китае все чаще обсуждается вопрос целесообразности союза с Россией. Сомнения Пекина усилил успех операции США в Венесуэле, который частично был связан со сбоем российских систем обороны С-300 и Бук-М2, размещенных в этой южноамериканской стране.

Как пишет The Times со ссылкой на хорошо информированных источников в Китае, Россия не поделилась с Пекином своей оценкой ситуации в Венесуэле. Это вызвало удивление и вопросы о том, что это означает для отношений между двумя странами.

Американская операция в Венесуэле застала Китай врасплох

По словам источников, РФ знала, что США готовится провести операцию в Венесуэле. Более того, в конце декабря Москва начала вывозить дипломатов и их семьи из Каракаса.

В издании поделились, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 и Бук-М2 в Венесуэле не были подключены к радиолокационным сетям. Фактически это означало, что они были небоеспособны во время американской операции.

Также источники рассказали журналистам, что специальный посланник Китая в Латинской Америке Цю Сяоци прибыл в Каракас и встретился с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро всего за несколько часов до его ареста. Незадолго до этого министры иностранных дел Китая Ван И и Венесуэлы Иван Хиль Пинто провели телефонную беседу, в ходе которой подтвердили "солидарность и твердую поддержку Китая в защите суверенитета, независимости и стабильности Венесуэлы".

В издании подчеркнули, что из-за американской операции Китай рискует потерять многие миллиарды долларов, которые он предоставил Венесуэле в виде кредитов в обмен на нефть. Пекин оказался в крайне невыгодном положении, уступив США.

Источники поделились с журналистами, что в Китае выдвигают предположения о том, что сбой российских систем обороны в Венесуэле был не случайностью, а свидетельством высокого уровня сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Теперь же в Пекине активно обсуждают, является ли Россия надежным и хорошим союзником.

Урегулирование войны в Украине было бы выгодным для Китая

Бывший декан Школы международных исследований Пекинского университета профессор Цзя Цинго заявил в разговоре с журналистами, что изоляция России из-за войны в Украине принесла Китаю экономические выгоды, но они были достигнуты ценой определенных затрат.

По словам Цзя Цинго, зависимость Москвы от Китая привела к ухудшению нынешних и будущих отношений Пекина с Европой. Он добавил, что урегулирование войны в Украине будет выгодно для Китая.

Оборонные системы Китая и РФ в Венесуэле оказались бесполезными против авиации США

Ранее Business Insider писало, что у операции "Абсолютная решимость" (Operation Absolute Resolve) было задействовано более 150 американских военных самолетов, и ни один из них не был сбит. У венесуэльских военных были в распоряжении радары ПВО китайского производства и российские зенитные ракетные комплексы С-300 и Бук-М2.

Анализ The New York Times показал, что часть оборудования ПВО Венесуэлы находилась на хранении или была неисправна, что оставило страну неподготовленной к атаке США. Сообщалось также, что венесуэльским военным не хватало запчастей и технической подготовки для поддержания систем в рабочем состоянии.

