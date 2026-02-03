Китай стал основным спонсором войны России против Украины, - британский офицер в отставке

Аналитики считают, что Си Цзиньпин может оказать давление на Путина, чтобы тот напал на Эстонию.

Китай стал основным финансовым спонсором войны России против Украины. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на экс-главу разведки ВВС Великобритании Эда Стрингера.

"Китай незаметно построил линии снабжения, идущие к заводам по производству дронов в России. Открытые источники информации указывают, что 60% военных усилий России тайно финансируются Китаем. Так что Китай оказывает огромную поддержку", - рассказал он британским чиновникам во время выступления перед комитетом по обороне Палаты общин.

По словам Стрингера, РФ все еще может вести войну против Украины только потому, что Китай фактически ее финансирует. Также он заявил, что Пекин стремится к экономическому доминированию над Западом и может использовать свое влияние на Москву, чтобы "отвлечь" НАТО, пока КНР укрепляет свою армию.

Видео дня

В издании добавили, что аналитики в сфере обороны считают, что глава Китая Си Цзиньпин может оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот напал на Эстонию. Они уверены в том, что для Пекина невыгодно прекращение войны против Украины.

РФ стала зависимой от Китая в производстве ракет для "Искандеров" - что известно

Ранее аналитический центр CSIS сообщил, что экспорт из Китая помог России увеличить объемы производства баллистических ракет 9М723 для ОТРК "Искандер-М" в три раза. Кроме того, на Китай в 2024 году пришлось 70% всего российского импорта перхлората аммония – важного компонента для производства твердого ракетного топлива.

Эксперты CSIS также выяснили, что в сегменте военно-технического сотрудничества Китай "значительно увеличил" поставки в РФ "приоритетных товаров" из набора в 50 товаров двойного назначения. Среди них станки и микропроцессоры.

Вас также могут заинтересовать новости: