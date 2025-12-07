Китай и Россия провели третьи совместные противоракетные учения

Маневры состоялись на фоне беспокойства Пекина и Москвы американскими планами по созданию "Золотого купола".

Китай и Россия в начале декабря провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ. В Пекине подчеркивают: маневры "не направлены против какой-либо третьей стороны" и "не связаны с текущей международной ситуацией", пишет Reuters.

Учения стали продолжением серии контактов между военными двух стран. Только в прошлом месяце Москва и Пекин проводили переговоры по противоракетной обороне и стратегической стабильности, а в августе - артиллерийские и противолодочные тренировки в Японском море.

Расширенное военное сотрудничество происходит в рамках партнерства "без ограничений", которое Россия и Китай заключили накануне вторжения РФ в Украину в 2022 году. Соглашение предусматривает регулярные совместные учения и усиление координации вооруженных сил.

Что предшествовало

Обе страны выражают обеспокоенность намерением президента США Дональда Трампа создать новую систему противоракетной защиты "Золотой купол" и возможностью возобновления ядерных испытаний, которые не проводились более 30 лет.

В Пекине и Москве заявляют, что эти планы Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации и подрыву стратегического баланса.

