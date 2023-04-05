По словам посла КНР, Пекин не осудил вторжение, потому что понял заявления России об оборонительной войне против вторжения НАТО.

Заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином не более чем риторический прием, цитирует посла Китая в ЕС Фу Цун издание The New York Times.

По его словам, критики неверно истолковали отношения его страны с Россией, и предположил, что их связи могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры.

Всего за три недели до того, как Россия вторглась в Украину, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозглашается "безграничность" дружбы их стран. Но Фу сказал, что Китай не был на стороне России в войне и что некоторые люди "намеренно неверно истолковывают, что существует так называемая "безграничная" дружба или отношения".

Видео дня

"Без ограничений" - это не что иное, как риторика", - прокомментировал посол.

Фу заявил, что Китай не оказывал России военной помощи и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс. По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что понял заявления России об оборонительной войне против вторжения НАТО, а также потому, что его правительство считает, что "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке, - сказал посол. "Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе".

В России уже отреагировали на заявление Китая. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, Кремль ориентируется на "содержание и дух контактов", которые состоялись у Владимира Путина и Си Цзиньпина в российской столице.

"Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух подписных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. Они очень содержательные. И именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня", - сказал Песков.

Китай и Россия - позиция Пекина по войне в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения Китай отказался называть Россию агрессором и обвинил в "конфликте" коллективный Запад.

Своей якобы нейтральной позиции страна продолжает придерживаться до сих пор. Однако это не мешает КНР вести "двойную игру": предлагать путь решения войны мирными переговорами и вести с Россией переговоры по поставкам ударных дронов. Также СМИ фиксировали передачу российским оккупантам амуниции.

На международной арене китайские послы все время голосуют за позицию России и пользуются кремлевской терминологией: "украинский вопрос", "украинский конфликт" и так далее.

Глава КНР избегает телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, хоть Киев регулярно высказывает готовность такой разговор поддержать.

Вас также могут заинтересовать новости: