Визит лидера КНР не пошел России на пользу, считает Зеленский.

Президент Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзинпина в Украину, рассказал он в интервью агентству AP.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал Зеленский.

Зеленский высказал мнение, что ожидания Москвы от визита Си не оправдались, поэтому Путин обошелся маленькой "победой", объявив о размещении тактического ЯО в Беларуси.

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Заявление Путина о размещении "Искандеров" на территории Беларуси было направлено на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия гарантий от Китая, считает Зеленский: "Что это значит? Значит то, что визит (Си – УНИАН) не пошел России на пользу".

Еще перед поездкой Си в Москву The Wall Street Journal писал о якобы намерениях Пекина созвониться с Зеленским. Это, по словам журналистов, был бы первый контакт КНР такого уровня с начала полномасштабного вторжения.

В Украине желание переговорить с Китаем связывали с необходимостью донести Си позицию Украины по мирным переговорам. Еще в августе Зеленский настаивал на телефонном разговоре с Си Цзинпинем, но в Пекине от ответа "ушли".

Война в Украине – позиция Китая

С начала полномасштабной войны Китай занял якобы нейтральную позицию, при этом оказывая России дипломатическую и, по данным СМИ, военную поддержку.

В официальных релизах Китай называет войну в Украине "украинским кризисом", "конфликтом", а опубликованный в прошлом месяце МИД Китая "мирный план" по войне вызвал на Западе бурю обсуждений.

Согласно последней информации разведок, Пекин согласился помочь Москве с экипировкой оккупантов, обсуждался вопрос и передачи ударных дронов.

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