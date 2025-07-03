План нефтегазовых поступлений в российский бюджет уже сократили более чем на 2 триллиона рублей.

Доходы Российской Федерации от продажи нефти и газа в июне упали на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 494,8 миллиарда рублей (6,29 миллиарда долларов), что является самым низким показателем с января 2023 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные российского Минфина.

В январе-июне доходы от продажи нефти и газа сократились почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,73 триллиона рублей.

Отмечается, что российский Минфин планировал заработать 10,94 триллиона рублей от продажи нефти и газа в этом году, но из-за падения цен на нефть снизил план по нефтегазовым доходам до чуть более 8 триллионов рублей.

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Издание напоминает, что нефтегазовые доходы составляют около четверти от всех поступлений в федеральный бюджет. Соответственно, они являются ключевым источником финансирования российско-украинской войны.

Россия увеличила военные расходы на четверть в 2025 году до 6,3% валового внутреннего продукта, что является самым высоким уровнем со времен холодной войны. Расходы на оборону составляют 32% общих расходов федерального бюджета на 2025 год.

Экономика России и российско-украинская война

Из-за падения цен на нефть и рекордных расходов на войну в РФ российский фонд национального благосостояния, который тратится на финансирование боевых действий, может быть исчерпан уже в следующем году.

Владимир Путин заявил о возможном сокращении расходов на войну уже в следующем году. По его словам, сокращение расходов продлится три года.

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