Этот персонаж возглавил Луганск сразу после его оккупации россиянами и вообще был идеологом так называемой "ЛНР".

Во временно оккупированном Луганске Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала Манолиса Пилавова, экс-главу оккупационной администрации города.

Как сообщили УНИАН источники в СБУ, Пилавов, который возглавлял оккупационную администрацию города в 2014-2023 годах, погиб в результате подрыва взрывчатки.

"Пилавов был одним из идеологов так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР"), соратником гауляйтера Плотницкого, лично участвовал в свержении государственного строя", - отметил собеседник агентства.

С 2015 года так называемый "глава администрации Луганска" находился в розыске по ст. 109 Уголовного кодекса ("действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти"), а с 2022 года - находился под украинскими санкциями.

Ситуация в оккупированном Луганске

Ранее российские средства массовой информации сообщили, что в оккупированном Луганске сегодня, 3 июля, взорвалась машина. Речь шла о погибших и пострадавших. По данным российских СМИ, один из погибших - Манолис Пилавов, которого назначили "мэром" города после оккупации Луганска российской армией.

В то же время в местных пабликах сообщалось, что взрыв прогремел возле краеведческого музея на улице Тараса Шевченко, где должны были открывать выставку. По некоторым данным, взорвалась машина, в которой находился Пилавов. Речь шла о том, что он, предварительно, погиб, а еще три человека получили ранения.

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