Сети АЗС не будут штрафовать за отсутствие спирта в бензине до 1 января 2026 года.

Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, которым временно отменены штрафы за продажу бензина без не менее 5% спирта, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, до конца 2025 года приостанавливается взыскание штрафов с АЗС за продажу бензина без не менее 5% биоэтанола (согласно законодательству, за это правонарушение счет владельца АЗС может "облегчиться" на семь прожиточных минимумов за каждые тысячу литров топлива, что составляет более 21 тысячи гривень по состоянию на 2025 год).

Также до 1 января следующего года отменены штрафы и для оптовых продавцов за непредоставление информации о содержании биоэтанола в проданном бензине.

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Таким образом, после опубликования закона до 1 января 2026 года АЗС могут продавать бензин без биокомпонентов и не бояться штрафов.

Бензин с биоэтанолом в Украине - что известно

Как известно, с 1 мая вступил в силу закон, обязывающий добавлять к бензину не менее 5% биоэтанола.

При этом эксперты отмечали, что норма об обязательном содержании в бензине не менее 5% биоэтанола повысила риски для водителей.

18 июня Верховная Рада временно отменила штрафы за отсутствие в бензине не менее 5% биоэтанола. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов.

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