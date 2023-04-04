Ее работу удалось продолжить.

Действие мандата Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений РФ в Украине в сфере прав человека продлили еще на год.

Как сообщают в Министерстве иностранных дел Украины, комиссия продолжит расследование всех нарушений международного права в сфере прав человека, международного гуманитарного права и связанных с ними преступлений в контексте вооруженной агрессии РФ против Украины.

Продление мандата миссии приветствовал также президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил все государства-члены ООН, которые поддержали это решение. "Это еще один важный шаг по обеспечению ответственности государства-агрессора", - подчеркнул он в Twitter.

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Как сообщает Sky News, Китай проголосовал против этой резолюции ООН. Всего проект поддержали 28 стран, воздержались - 17.

Расследование российских преступлений в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2022 года было создано Независимую международную комиссию ООН по расследованию преступлений РФ.

Через год они обнародовали отчет, в котором говорится о "неизбирательных и непропорциональных" нападениях войск РФ, пытках и убийствах мирных людей вне боевых действий.

Также члены комиссии обнаружили, что захватчики систематически пытают людей в оккупированных регионах - в частности, электротоком или с помощью подвешивания.

В отчете назвали атаки на объекты инфраструктуры Украины, в результате которых украинцы оставались без тепла и электроснабжения во время холодов, потенциальными преступлениями против человечности.

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